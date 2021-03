Omicidio Cerciello, chiesto l’ergastolo per i due imputati

Roma - Hjorth e Lee Elder sono accusati di aver ucciso a coltellate il vicebrigadiere il 26 luglio del 2019

Roma – Omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, chiesto l’ergastolo per Finnegan Lee Elder e Gabriel Christian Natale Hjorth. La richiesta della pm Maria Sabina Calabretta, nel corso dell’udienza in corte d’assise per i due giovani californiani accusati di aver ucciso il vicebrigadiere a coltellate il 26 luglio del 2019 nel quartiere romani di Prati.

Per i due imputati, l’accusa ha anche chiesto l’isolamento diurno.

Secondo la ricostruzione in aula della pm, come riferisce il Corriere della Sera, l’aggressione nei confronti del vicebrigadiere sarebbe stato un vero e proprio attacco. “Immediato, improvviso, sproporzionato e micidiale” ha spiegato la pm. “Il carabiniere avrebbe potuto fare poco anche se fosse stato armato” sostiene la Calabretta confutando la tesi difensiva secondo la quale si sarebbe trattato di una sorta di “legittima difesa” da parte di Finnegan Lee Elder.

Finnegan Lee Elder e Cristian Gabriel Natale Hjorth sono accusati dell’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate nel quartiere romano di Prati il 26 luglio 2019, mentre era in compagnia del collega Andrea Varriale, rimasto lievemente ferito nella colluttazione.

6 marzo, 2021