Oms: “Nessun motivo per non usare il vaccino AstraZeneca”

Coronavirus - La portavoce Margaret Harris interviene dopo lo stop all'uso del siero in diversi paesi europei come misura precauzionale

Ginevra – Caso vaccini AstraZeneca, interviene l’Organizzazione mondiale della sanità.

Vaccino AstraZeneca

“Non c’è motivo di non usare più il vaccino anti-Covid di AstraZeneca”: è la raccomandazione dell’Oms dopo che l’uso del farmaco immunizzante dell’azienda anglo-svedese è stato sospeso in diversi paesi europei come misura precauzionale, Italia inclusa, dove l’Aifa ha ritirato un lotto a seguito della segnalazione di “eventi avversi gravi”.

“Dovremmo continuare a usare il vaccino AstraZeneca, non c’è motivo per non usarlo”, ha detto la portavoce Oms, Margaret Harris, in conferenza stampa a Ginevra.

12 marzo, 2021