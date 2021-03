Ora fanno paura bambini e ragazzi, l’allarme dei sindaci: “Sono un incredibile veicolo di contagi”

Coronavirus - I primi cittadini della Tuscia: "Intensificheremo i controlli, ma i genitori ci aiutino"

di Raffaele Strocchia

Viterbo – Coronavirus, la curva dei contagi è in aumento anche nella Tuscia. Ieri gli attualmente positivi sono tornati sopra quota novecento e la tendenza è purtroppo al peggioramento. Un aspetto che è emerso chiaramente dal vertice Asl-comuni di martedì. “I prossimi giorni – avverte il sindaco di Soriano nel Cimino Fabio Menicacci – saranno cruciali”.

Folla di persone

“Anche se ad oggi – spiega Menicacci – la provincia di Viterbo non presenta numeri allarmanti, comunque si dovrà andare alla chiusura di un paio di scuole perché il virus sta colpendo fasce di popolazione che fino a qualche tempo fa sembravano quasi immuni”.

Ora a fare paura sono gli under 18: ieri ne sono risultati positivi nove. “Il virus – continua Menicacci – sta colpendo la fascia di età scolastica e la situazione potrebbe trasformarsi in un grande problema perché i bambini e i ragazzi possono essere un incredibile veicolo di infezione. Il mio appello va ai genitori: in classe le condizioni sono sotto controllo e la scuola non è considerata dagli esperti come veicolo di contagio. Il problema è fuori. La mia preghiera è di controllare i ragazzi anche fuori casa. Non molliamo ora”.

Il rispetto delle regole, però, deve accumunare tutti: dai più piccoli ai più grandi. “Ma in alcuni casi – evidenzia il sindaco di Tuscania Fabio Bartolacci – non vengono rispettate. Soprattutto quelle inerenti alla quarantena, e ciò vuol dire mettere a rischio la salute di tutti. Come comune stiamo intensificando i controlli e ricordo che chi infrange le norme rischia il penale”.

Più sorveglianza anche a Bassano Romano. “A partire da questa settimana – annuncia il sindaco Emanuele Maggi – verranno intensificati i controlli da parte della polizia municipale”. Inoltre è in programma “una sanificazione degli spazi pubblici”. Medesima iniziativa intrapresa pure a Caprarola, allo scoccare del coprifuoco di questa sera: “Si provvederà a una sanificazione delle vie comunali con prodotto virucida, battericida, atossico e biodegradabile innocuo per persone, animali e cose, tramite cannone nebulizzatore”.

Raffaele Strocchia

4 marzo, 2021