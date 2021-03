Civitavecchia - Il sindaco Ernesto Tedesco dopo la visita del ministro del Turismo

Civitavecchia – “Sono stato orgoglioso di aver ricevuto Massimo Garavaglia, ministro del Turismo. A pochi giorni dal suo insediamento, oggi Garavaglia è stato in città, dove ha potuto toccare con mano, in porto, i protocolli messi in atto su Msc Grandiosa per la ripartenza del settore crociere. Sottoposti a tampone rapido prima di entrare in nave, abbiamo visto i crocieristi imbarcarsi e vivere le varie esperienze a bordo in tutta sicurezza: un messaggio di grande speranza per un territorio come il nostro, la cui economia è stata fortemente condizionata dalle restrizioni dell’anno scorso.

Successivamente, ho avuto il piacere di invitarlo in comune ad incontrare la mia maggioranza, insieme al senatore Umberto Fusco, alla consigliera regionale Laura Cartaginese e ai colleghi di Anguillara Angelo Pizzigallo e di Tarquinia Alessandro Giulivi: il Ministro ha ipotizzato lo strumento del recovery plan per specifici progetti di adeguamento ambientale in porto, ha avuto parole incoraggianti per la città e in particolare per l’impostazione di politiche turistiche da affrontare in quanto territorio e quindi coordinandosi con i Comuni del comprensorio. Pur con tutta la precauzione dettata dal periodo, il Ministro ci ha quindi prospettato un’estate in cui il turismo (magari di prossimità) potrà tornare, nel quadro dell’avanzamento della campagna di vaccinazione e magari con alcune delle pratiche di profilassi viste a Civitavecchia.

A questa sfida dovremo farci trovare pronti come territorio. Intanto però è senz’altro una buona notizia sapere che c’è un ministro preparato e dinamico come Massimo Garavaglia, che ha già mostrato una straordinaria attenzione e vicinanza alla nostra città”.

Questo quanto dichiara il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.

