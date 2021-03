Origine del Covid, “Estremamente improbabile fuga da laboratorio”

Wuhan - Lo rivela uno studio congiunto tra l'Organizzazione mondiale della Sanità e la Cina

Wuhan – È “estremamente improbabile” la fuga del virus Sars-Cov 2 da un laboratorio di Wuhan. È quanto avrebbe concluso l’Organizzazione mondiale della Sanità, impegnata nelle scorse settimane in una missione in Cina per scoprire l’origine del Coronavirus.

Virus – Laboratorio

Il rapporto messo a punto dall’Oms ha concluso che lo scenario più probabile dell’origine della pandemia di Covid-19 sia stato la trasmissione del virus dai pipistrelli all’uomo attraverso un altro animale e che la fuga del virus da un laboratorio cinese sia, appunto, “estremamente improbabile”. È questo quanto si legge nella bozza del documento che è stato anticipato dall’agenzia Associated Press.

Secondo la versione finale del rapporto, gli specialisti dell’Oms in missione in Cina hanno scoperto che “data la letteratura sul ruolo degli animali da allevamento come ospiti intermedi per le malattie emergenti, è necessario effettuare ulteriori indagini tra cui una maggiore portata geografica”.

29 marzo, 2021