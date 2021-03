Oscar 2021, l’Italia in corsa con Laura Pausini e Matteo Garrone

Los Angeles - La cantante ha già vinto il Golden Globe - Fuori dalle nomination il documentario Notturno di Gianfranco Rosi

Los Angeles – Oscar 2021, l’Italia in corsa con Matteo Garrone e Laura Pausini.

Uno con il film “Pinocchio”, il burattino di Collodi, ha ottenuto la nomination per i costumi di Massimo Cantini Parrini e il make up di Mark Coulier, il britannico due volte premio Oscar per “Iron Lady” e “The Grand Budapest Hotel”. L’altra – già reduce da una vittoria del Goldeb Globe – con Io Sì nella categoria della miglior canzone originale per il film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti con Sophia Loren.

Il documentario Notturno di Gianfranco Rosi, invece, è rimasto fuori dalle nomination. Il film era entrato nella shortlist dei migliori documentari ma è rimasto fuori dalle nomination che hanno invece tenuto in gara “Collective”, “Crip Camp”, “The Mole Agent”, “My Octopus Teacher” e “Time”.

15 marzo, 2021