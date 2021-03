“Paese al collasso, subito soldi veri oltre al decreto Sostegni”

Viterbo - Marini, responsabile Turismo Forza Italia Lazio, sulle nuove chiusure ad aprile, "dramma per milioni di italiani"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – È ovvio che la riapertura del paese dipende dai dati sulla pandemia, ma è chiaro anche che, se già da adesso, il premier Draghi lascia intravedere un aprile ancora chiuso per interi settori dell’economia, a partire dal turismo, si deve lavorare da subito per avere, all’indomani della Pasqua, un nuovo decreto, che metta liquidità sui conti correnti di imprenditori e lavoratori danneggiati.

Anche perché, non dimentichiamolo, il decreto Sostegni, per il momento, non ha aiutato nessuno e se ne parlerà dall’8 aprile. Il governo deve lavorare, affinché ai futuri aiuti del decreto Sostegni si affianchino immediatamente altri soldi veri.

Bisogna comprendere – e forse questo a qualcuno, che parla con estrema leggerezza di chiusure, è sfuggito – che nuove settimane di stop rappresentano un ulteriore dramma per milioni di italiani. Il paese è al collasso, non solo sul fronte sanitario: se proprio non si trovano alternative alle serrate, si provveda, quantomeno, a sostenere economicamente le aziende e i lavoratori di quei settori, come il turismo, che sono praticamente morti. E, in questo senso, ne siamo certi, sarà decisivo il ruolo di Forza Italia al governo.

Giulio Marini

Responsabile Turismo di Forza Italia nel Lazio

27 marzo, 2021