Papa Francesco: “Vaccini per tutti, specialmente per i più vulnerabili e bisognosi”

Coronavirus - L’appello del pontefice: “Maggiore cooperazione tra gli stati"

Roma – Vaccini e lotta alla pandemia, anche papa Francesco scende in campo e lancia un appello. E lo fa sul suo profilo social su Twitter.

Papa Francesco

“Chiedo ai responsabili degli Stati, alle imprese, agli organismi internazionali, di cooperare nella ricerca di una soluzione per tutti al COVID: vaccini per tutti, specialmente per i più vulnerabili e bisognosi del pianeta” scrive il pontefice, facendo appello a una maggiore cooperazione internazionale nella lotta al Covid-19.

Chiedo ai responsabili degli Stati, alle imprese, agli organismi internazionali, di cooperare nella ricerca di una soluzione per tutti al #COVID: vaccini per tutti, specialmente per i più vulnerabili e bisognosi del Pianeta. #ZeroDiscriminationDay — Papa Francesco (@Pontifex_it) March 1, 2021

1 marzo, 2021