Papa Francesco: “Veglia pasquale anticipata alle 19:30”

Coronavirus - La celebrazione sabato 3 aprile alla basilica di San Pietro

Roma – Anche la veglia pasquale risentirà delle restrizioni per il Covid-19.

La veglia, alla presenza di papa Francesco, si terrà sabato 3 aprile alle 19:30 nella basilica di San Pietro, in anticipo rispetto alla tradizione. Nel rispetto delle misure anti-Coronavirus, i fedeli potranno partecipare. Per far sì quindi che venga rispettato il coprifuoco delle 22, il Vaticano ha deciso di anticipare l’evento.

Lo scorso anno la celebrazione si era svolta regolarmente alle 21 perché i cittadini non potevano presenziare per via del lockdown.

23 marzo, 2021