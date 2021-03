Pappagallino smarrito a Viterbo

Animali - Aiuta Nino, maschio di inseparabile facciarosa, a tornare a casa - La zona in cui potrebbe trovarsi è tra piazza Crispi, porta Romana e Santa Maria in Gradi - FOTO E CONTATTI

Nino, il pappagallino smarrito

Viterbo – Pappagallino smarrito.

Nino, maschio di inseparabile facciarosa (Agapornis roseicollis), è volato via questa mattina dalla sua casa di Viterbo tra via Vittorio Veneto e via Lorenzo da Viterbo.

La zona in cui potrebbe trovarsi è tra piazza Crispi, porta Romana e Santa Maria in Gradi.

Se lo vedi, aiutalo a ritornare a casa.

Ha tre anni, il piumaggio verde, la coda azzurra e la faccia rossa.

CONTATTI

Federica: 3317802223

Raffaele: 3334065468

Carmen: 3331298629

5 marzo, 2021