Parigi di nuovo in lockdown, la stretta durerà almeno un mese

Coronavirus - Oltre alla capitale, misure in 15 dipartimenti - Negozi non essenziali chiusi, restano aperte le scuole

Condividi la notizia:











Parigi – Nuova stretta anti-Covid a Parigi. Con la crescita dei contagi, l’aumento della pressione sugli ospedali e la curva in rapida risalita la capitale francese e altri quindici dipartimenti del paese si preparano a tornare in lockdown. Almeno per altre quattro settimane.

Parigi – Rue Saint-Honoré

Ad annunciarlo il primo ministro francese, Jean Castex, che nelle ore scorse si è rivolto ai connazionali per annunciare il terzo lockdown anti-Coronavirus. Sette giorni su sette di chiusure, in 16 dipartimenti della Francia tra cui quelli dell’Ile-de-France, la regione cruciale di Parigi che concentra il 12% della popolazione e rappresenta il punto nevralgico dell’economia del paese.

Le disposizioni contro il Covid entreranno in vigore il 19 marzo a mezzanotte e dureranno almeno per quattro settimane. Rimarranno aperti solo i negozi che vendono prodotti essenziali e di prima necessità, mentre tutti gli altri saranno costretti a tenere a saracinesca abbassata.

Le scuole rimarranno aperte e, dal momento che la filosofia del presidente Emmanuel Macron nel fronteggiare la nuova ondata sarebbe quella di “frenare il virus, ma non rinchiudere”, rispetto ai precedenti lockdown ci sarà comunque la possibilità per la popolazione di uscire di casa per una durata illimitata idi tempo in un raggio di 10 chilometri. Restano però vietati gli spostamenti interregionali.

Condividi la notizia:











19 marzo, 2021