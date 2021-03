Parrocchia prega per le vittime del Covid…

Canepina - Giovedì 4 marzo alle 18 in Collegiata in diretta su Facebook

Canepina – Riceviamo e pubblichiamo – Giovedì 4 marzo alle 18 in Collegiata, in diretta su Facebook alla pagina “Parrocchia di Canepina”, invito tutti a pregare intensamente davanti al santissimo sacramento facendo adorazione e invocando l’intercessione della nostra patrona S. Corona, martire, per la guarigione dei nostri malati di Coronavirus, aumentati purtroppo in questi ultimi giorni.

Canepina – L’altare della chiesa collegiata

Pregheremo per la fine della pandemia ogni giorno. Sono invitati tutti o una rappresentanza: i gruppi parrocchiali, il Comitato di S. Corona 2019/2021, i portatori, i ragazzi del catechismo.

Ci sarà anche una rappresentanza del Comune e il coro parrocchiale. Si prega di mettere un lumino acceso in famiglia e la bandiera con l’immagine di S. Corona. Ragazzi e adulti leggeranno un pensiero o una preghiera personale. Questo affidamento al Signore, attraverso S. Corona, la faremo proprio nel giorno in cui la Chiesa in Europa e in Italia celebrerà Sante Messe e veglie di preghiera per le vittime del Covid; per tutto il tempo di Quaresima, propongono una rete di preghiera, una catena eucaristica, per le oltre 770.000 persone che in Europa sono morte a causa del Covid-19. Non perdiamo la speranza e la fede in Dio Padre.

Don Gianluca Scrimieri

1 marzo, 2021