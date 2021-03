Partiti lavori di manutenzione straordinaria al campo da tennis indoor

Civita Castellana - Comune - Il sindaco Giampieri annuncia la pubblicazione di un bando per realizzare una pista da mountain bike

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Lo sport e le strutture sportive al centro dell’attività dell’amministrazione Giampieri. Sono,infatti, iniziati i lavori di manutenzione straordinaria per il centro comunale CT Davis 76, per un importo di 18mila euro.

Un restyling che prevede il rifacimento e la sistemazione della pavimentazione del campo da tennis indoor comunale, frequentato da tante persone ogni giorno ma reso non più fruibile dal tempo edall’usura. La superficie del green set già esistente verrà, pertanto, completamente sostituita da un manto sintetico in resina acrilica bicolore di nuova generazione.

“L’amministrazione comunale si sta impegnando per riqualificare luoghi pubblici della nostra città – afferma il sindaco Luca Giampieri -. Siamo determinati nel voler restituire a Civita Castellana, dopo anni di abbandono, impianti sportivi moderni e sicuri”.

“Siamo convinti che lo sport rappresenti un tassello fondamentale e non trascurabile della ripartenza della nostra città – aggiunge l’assessore alle politiche sociali, sport e lavori pubblici Carlo Angeletti -, dato che svolge un’importante e duplice funzione: quella dell’inclusione sociale e del benessere fisico, oltre a quella legata alla promozione del turismo sportivo”.

Sempre in ambito sportivo, l’amministrazione Giampieri ha varato un avviso pubblico per la realizzazione di una pista di mountain bike comunale. L’obiettivo è quello di creare un tracciato per una scuola MTB su areecomunali idonee e attualmente inutilizzate, affidandone la cura ad associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali.

Tramite il suddetto avviso pubblico, dunque, si procederà all’individuazione di realtà associative interessatealla progettazione, realizzazione e gestione di una pista di MTB nell’area verde di proprietà comunale in località San Giovanni.

Per informazioni relative al bando è possibile consultare il link del sito comunale https://www.comune.civitacastellana.vt.it/pagine.php?idPag=379 e per necessità specifiche contattarel’ufficio servizi sociali e sport all’indirizzo e-mail uff.servizisociali@comune.civitacastellana.vt.it oppure ai numeri telefonici 0761590303-314.

Amministrazione comunale di Civita Castellana

9 marzo, 2021