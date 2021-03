Villa San Giovanni in Tuscia - Domenica 14 marzo una passeggiata archeologica nelle necropoli etrusche

Villa San Giovanni in Tuscia – Passeggiando nel passato a Villa San Giovanni in Tuscia.

L’associazione scientifico – culturale “Antiqua Tellus – Centro studi mons. Simone Medichini” organizza domenica 14 marzo una passeggiata archeologica nelle necropoli etrusche di Grottone Martarello, Ponton Graziolo, nella via cava etrusca di Ponton Graziolo e in località Terrone.

L’apppuntamento culturale rientra nell’ambito del progetto di realizzazione di una nuova “Carta archeologica” del territorio sangiovannese, avviato dall’associazione lo scorso febbraio, e ha lo scopo di promuovere tra tutti coloro che fossero interessati, una conoscenza più approfondita di quei siti di maggiore importanza storico-archeologica del territorio di Villa San Giovanni in Tuscia, che sono oggetto dell’indagine topografica appena iniziata. Inoltre si vuole favorire sia una presa di coscienza dell’importanza storica del territorio sangiovannese, proprio attraverso la visione diretta delle aree archeologiche, sia la possibilità di godere di un ambiente naturale suggestivo e incontaminato camminando tra boschi e forre.

La passeggiata, che avrà una durata di circa due-tre ore, inizierà da Villa San Giovanni in Tuscia, attraverso un itinerario facile raggiungeremo dapprima la necropoli di Grottone Martarello, dove è possibile visitare alcune tombe a camera etrusche del VI secolo a.C., poi la vicina località del Terrone dove sono conservati i resti di una villa rustica e di un mausoleo funerario di età romana. Infine andremo nella necropoli di Ponton Graziolo e visiteremo anche la via cava etrusca, da qui poi torneremo in paese. La passeggiata è aperta a tutti, soci e non, infatti per l’occasione l’Associazione “Antiqua Tellus” mette gratuitamente a disposizione alcune tessere giornaliere per coloro che, pur non essendo soci, desiderano partecipare. Sarà sufficiente scrivere una mail all’indirizzo antiquatellus@email.it entro Sabato 13 Marzo, dando conferma della propria presenza. La passeggiata è anche un’occasione per far conoscere l’Associazione, la nostra mission, i nostri progetti e le attività culturali che promuoviamo e organizziamo.

Appuntamento alle 9 in piazza Savoia – Villa San Giovanni in Tuscia (è obbligatorio indossare la mascherina individuale di protezione).

Micaela Merlino

12 marzo, 2021