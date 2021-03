Una passeggiata per dire no al deposito di rifiuti radioattivi

Canino - Si è svolta ieri, 7 marzo

Canino – Riceviamo e pubblichiamo – Ieri, 7 marzo, il comitato difesa ambiente e territorio di Canino e l’associazione Sentiero verde affiliata Federtrek, dopo aver manifestato la loro solidarietà la scorsa settimana a Corchiano al comitato per la salvaguardia di Corchiano e della Tuscia si sono uniti di nuovo per ribadire il loro no alla realizzazione del deposito di rifiuti radioattivi nella Tuscia e a Canino.

Alla passeggiata solidale che si è svolta nella campagna intorno al paese fino alla cascata del Pellico hanno partecipato anche alcuni rappresentanti dei produttori di olio dop biologico che vedono minacciata la produzione di uno dei prodotti di eccellenza della zona ormai famoso a livello internazionale.

Canino guarda con attenzione al futuro Biodistretto del lago di Bolsena, grazie alle numerose realtà produttive che lo caratterizzano di cui gli oliveti sono al momento solo una delle espressioni.

I partecipanti sono stati omaggiati con un campione di olio Evo gentilmente offerto dall’oleificio sociale di Canino prima di essere accompagnati per fare un giro del paese dal sig Luciano Luciani della sezione di Canino del gruppo archeologico romano.

Quanti hanno partecipato all’iniziativa hanno apprezzato l’importante patrimonio storico archeologico ed ambientale della zona riproponendosi di tornarci al piu’ presto.

Patrizia Palumbo

Comitato ambiente Canino

8 marzo, 2021