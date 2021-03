Patente, foglio rosa, revisione e bollo: prorogate tutte le scadenze

Coronavirus - A causa della pandemia - Ecco cosa c’è da sapere

Condividi la notizia:











Roma – Con il ritorno delle zone rosse, delle limitazione agli spostamenti e degli esercizi commerciali chiusi, con lo stato di emergenza per il Coronavirus, fissato attualmente al 30 aprile, ritorna anche la proroga delle scadenze delle patenti auto, dei fogli rosa, delle revisioni dell’auto e dei bolli.

Il regolamento dell’Unione europea n° 2021/267 ha disposto un’ulteriore proroga, dopo quella dello scorso anno, della scadenza di ogni patente e dei certificati di abilitazione professionali. Inoltre il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha pubblicato la circolare n° 7203 del 1° marzo 2021 per ridefinire le scadenze in base alle modifiche apportate alla legge n° 159 del 27 novembre 2020.

Ecco nel dettaglio cosa prevede il nuovo calendario.

Proroga validità patente auto. Il nuovo regolamento Ue 2021/267 ha esteso di dieci mesi la validità delle patenti in scadenza o scadute dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021. Per quelle che hanno già usufruito della dilazione di sette mesi sono previsti altri sei mesi con limite massimo al 1° luglio 2021. Per la circolazione su tutto il territorio dell’Unione europea con le patenti rilasciate in Italia, e per la circolazione su tutto il territorio italiano con le patenti di guida rilasciate da un diverso paese comunitario, salvo diversa indicazione dello stato di rilascio, la validità delle patenti è la seguente: con scadenza originaria dal 1° febbraio 2020 al 31 maggio 2020, c’è la proroga di 13 mesi (7 + 6) a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente; con scadenza originaria dal 1° giugno 2020 al 31 agosto 2020, c’è la proroga fino al 1° luglio 2021 (7 + 6 ma non oltre il 1° luglio 2021); con scadenza originaria dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021, c’è la proroga di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente. Solo per la circolazione sul suolo italiano, la validità è così prorogata: con scadenza originaria dal 31 gennaio 2020 al 29 settembre 2020, c’è la proroga al 29 luglio 2021; con scadenza originaria dal 30 settembre 2020 al 30 giugno 2021, c’è la proroga di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente.

Proroga validità foglio rosa e termini esami. Prorogato anche il termine di validità di sei mesi per superare l’esame di teoria della patente, che normalmente decorre dalla data di presentazione della domanda: sono concessi ulteriori sei mesi per tutte le domande presentate e accettate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. I fogli rosa per esercitarsi alla guida, che sono in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, sono prorogati fino al 90° giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza per il Coronavirus, che attualmente è fissata al 30 aprile 2021. Quindi, la validità dei fogli rosa è estesa fino al 29 luglio 2021, salvo ulteriori estensioni dello stato di emergenza.

Proroga revisione auto. Per quanto riguarda la revisione periodica degli autoveicoli, occorre ricordare che le auto con revisione scaduta, o che scadrà nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, potranno circolare con la revisione scaduta per dieci mesi oltre la data ultima entro la quale andava o andrà effettuata la revisione.

Proroga scadenza bollo auto. Per quanto riguarda il bollo auto, le scadenze hanno ricevuto una proroga solo in determinate regioni. In Emilia Romagna, regione particolarmente colpita dalla terza ondata, il pagamento del bollo auto in scadenza dal 1° aprile al 31 maggio 2021 è stato sospeso fino al 31 luglio 2021. Per la Campania le scadenze tra il 19 gennaio e il 30 aprile 2021 sono slittate al 31 maggio 2021. Mentre in Veneto è sospeso il pagamento del bollo auto che ha scadenza tra il 1° gennaio e il 30 maggio 2021, la proroga è stata fissata al 30 giugno 2021.

Condividi la notizia:











18 marzo, 2021