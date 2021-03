“Pazienti estremamente vulnerabili, vaccini anche dai medici di base”

Coronavirus - Lo comunica la regione Lazio che sottolinea: "I Mmg devono assicurare la somministrazioni ai loro assistiti" - L'assessore Alessio d'Amato: "Così un milione di inoculazioni al mese, ma servono le dosi"

Roma – “È stato raggiunto l’accordo con la medicina territoriale per vaccinare anche i soggetti vulnerabili dai medici di medicina generale (Mmg) con i farmaci a Mrna.

Questa ulteriore indicazione si aggiunge a quella relativa alla popolazione under 65 anni, iniziata a partire da oggi, e consente ai Mmg di partecipare in modo pro attivo anche alla vaccinazione prioritaria dei soggetti estremamente vulnerabili.

Al fine di facilitare il compito, la Regione mette a disposizione delle Asl e dei singoli medici l’elenco dei loro assistiti che rientrano nelle categorie previste dalla circolare del ministero della Salute. A questi elenchi andranno aggiunti i soggetti eleggibili a seguito di valutazione clinica del professionista.

Si ribadisce che i medici devono in ogni caso assicurare la vaccinazione dei loro assistiti. Il medico titolare della scelta per tanto o provvede direttamente alla vaccinazione degli assistiti o delega per la funzione un collega o altro sostituto. È a suo carico in ogni caso la predisposizione degli elenchi degli assistiti e l’anamnesi.

Questo addendum all’accordo con i medici di medicina generale è un ulteriore passo per estendere la campagna vaccinale ed è stato sottoscritto da tutte le sigle sindacali Fimmg, Snami, Intesa sindacale e Smi”.

Lo comunica in una nota l’Unità di crisi Covid-19 della regione Lazio.

“Adesso quello che serve sono le dosi poiché con l’accordo dei medici di base possiamo arrivare a un milione di somministrazioni al mese, ovvero oltre 30mila al giorno, però servono i necessari quantitativi dei vaccini che oggi non abbiamo”, commenta l’assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato.

1 marzo, 2021