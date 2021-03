Pazzo derby, l’Ecosantagata espugna Orte dopo due ore

Sport - Volley - Serie B - I civitonici vincono 3-1 la partita del Palatevere, in cui succede di tutto - FOTOCRONACA

di Alessandro Castellani

Orte – Una partita ad alta tensione, come ogni derby che si rispetti. E alla fine, dopo oltre due ore di battaglia, a fare la differenza sono gli episodi, che premiano l’Ecosantagata Civita Castellana. I rossoblù, trascinati dalle giocate decisive di capitan Buzzelli e del giovane Pollicino, vincono la sfida della Tuscia col Volley club Orte per 3-1.

Al Palatevere è una gara dai mille volti, con l’Orte che, a dispetto del pesante “zero” ancora presente sulla casella delle vittorie in campionato, gioca da squadra vera, trovando la forza di reagire dopo una partenza disastrosa e di mettere alle corde i più quotati avversari.

Il primo set è quasi imbarazzante per i padroni di casa, incapaci di opporre la benché minima resistenza a un’Ecosantagata che arriva al cambio di campo in pochi minuti col nettissimo parziale di 13-25. Sembra quasi una ripetizione della partita d’andata, in cui i civitonici vinsero senza mai soffrire.

E invece stavolta l’Orte tira fuori l’orgoglio, con una reazione che forse spiazza anche la stessa Civita Castellana. Nel secondo game, infatti, gli equilibri si ribaltano in maniera clamorosa: il Volley club fa la partita, con l’Ecosantagata in balia completa dei padroni di casa fino al 25-14 con cui si chiude il gioco.

1-1, palla al centro e dal terzo set comincia una battaglia di nervi con protagonisti i due giocatori più carismatici: Paris per l’Orte e Buzzelli per Civita Castellana. I due vivono una sfida nella sfida e, a ogni attacco dell’uno, risponde subito un colpo vincente dell’altro. Si va avanti con l’Ecosantagata sempre in vantaggio ma con l’Orte alle calcagna. Poi un paio di episodi arbitrali controversi fanno perdere la calma al mister biancorosso Giovannetti, che riceve il cartellino rosso e, regalando un ulteriore punto all’Ecosantagata, smorza la rincorsa dei suoi, che mollano di colpo sul 19-25.

Quarto set, la tensione ormai è all’apice e da entrambe le parti fioccano gli errori, soprattutto in battuta. Ci si aggrappa ancora ai soliti Paris e Buzzelli, anche se il gioco non decolla e diventa chiaro che a decidere le sorti del set sarà solo un episodio.

Episodio che arriva proprio quando ormai sembra che l’Orte sia riuscito a portare la sfida al tie-break. Sul 24-22 per i padroni di casa, infatti, un errore dei biancorossi consente a Pollicino di andare in battuta e il giovane prodotto della “cantera” Ecosantagata spacca la partita con due ace consecutivi, che portano il set ai vantaggi.

Da lì succede un po’ di tutto, compresi due rossi per proteste, uno per parte, alle panchine. Sia l’Orte che l’Ecosantagata hanno più volte il set point e alla fine a chiuderla è il solito Buzzelli, sul punteggio di 29-31 che decreta l’1-3 per Civita Castellana.

Terza, sudatissima vittoria consecutiva per l’Ecosantagata, con capitan Buzzelli che si gode il successo: “Questa partita era fondamentale sia per noi che per l’Orte – commenta -. Siamo stati bravi a portarla a casa con un quarto set rocambolesco, che però alla fine ci ha premiato. Dedichiamo la vittoria a tutti i tifosi che non possono seguirci dal vivo, ma sappiamo che sono molto numerosi sui social. Mi ha fatto piacere rivedere Paris e giocare contro di lui, è sempre bello quando ci confrontiamo”.

Per Marco Giovannetti, coach dell’Orte, una sconfitta amara a corredo di una buona prestazione. “Abbiamo approcciato alla partita in maniera moscia – spiega – poi però c’è stata un’ottima reazione. In campo ho visto una rivalità bella tra due squadre che si sono confrontate in maniera sana. Purtroppo il terzo set è stato condizionato da una svista arbitrale, che a fine gara mi ha ammesso anche lo stesso direttore di gara, in cui io ho perso la calma e chiedo scusa alla squadra per questo. Ad ogni modo credo che meritavamo almeno il tie-break, ci hanno penalizzato solo gli episodi. Dobbiamo continuare così, magari migliorando al servizio, dove ho visto ancora troppi errori”.

Volley club Orte – Ecosantagata Civita Castellana 1-3 (13-25; 25-14; 19-25; 29-31)

Orte: Coluccia, Conti, Marcovecchio, Paris, Giordani, Fratini, Sgrazzutti, Di Muzio, Martorelli, Spalazzi, Papagna, Campana, Crocoli, Trappetti. All. Giovannetti.

Civita Castellana: Buzzelli, Leoni, Pollicino, Scopetti, Rus, Antonini, Bortolini, Rita, Diouf, Stoppelli, Bordoni, Mezzanotte, Deleo. All. Beltrame

14 marzo, 2021