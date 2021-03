Che peccato per la Flaminia di Rambaudi, Monterosi a -3 dalla vetta

Sport - Calcio - Serie D - A Siena i rossoblù, freschi di cambio in panchina, si portano in vantaggio di tre reti ma dopo l'espulsione di Siribu chiudono sul 3-3 - I biancorossi di D'Antoni battono 2-0 la Torres e si avvicinano al Latina

Siena – Sorrisi e rimpianti per le viterbesi di serie D.

Con un netto successo e un pareggio le squadre della Tuscia chiudono la 21esima giornata con quattro punti.

Sul campo del Siena la Flaminia di Rambaudi, all’esordio sulla panchina rossoblù, si porta addirittura sul 3-0 grazie alle reti di Siribu e Cruz (doppietta).

A pesare sulla rimonta della formazione di casa, l’espulsione proprio di Siribu al 49′: con l’uomo in meno per più di 40 minuti la squadra civitonica subisce tre reti (Guidone, Haruna, e ancora Guidone) e porta a casa un solo punto.

Vittoria brillante invece al Martoni per il Monterosi di D’Antoni. Nello stadio di casa i biancorossi hanno la meglio per 2-0 sulla Torres. A firmare il successo, che porta i viterbesi a -3 dal Latina (oggi fermo ma con due ulteriori partite in più), un calcio di rigore di Costantini e una conclusione sottoporta di Lucatti.

7 marzo, 2021