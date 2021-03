“Perché il comune invece di vendere il maneggio non lo dà in gestione?”

Caprarola - Il consigliere di minoranza Alessandro Pontuale chiede alla maggioranza di rivedere quanto deciso per la struttura

Caprarola – Riceviamo e pubblichiamo – Il comune si vende il maneggio…che soltanto detto così fa già impressione. E ancor di più vista la specifica circostanza.

Durante l’ultimo consiglio comunale il sindaco Eugenio Stelliferi ha comunicato la scelta da parte sua, da parte della sua maggioranza, di mettere all’asta il maneggio di proprietà del comune, sito all’interno della riserva naturale, vicino al lago di Vico, partendo da una base d’asta di 150 mila euro.

Ho subito rappresentato la mia contrarietà a questa scelta.

Già di per sé vendere il patrimonio comunale, della collettività, dovrebbe essere un’ultima ratio ma nello specifico sono anche altre le obiezioni che ho sollevato.

Infatti se è vero che verrà mantenuto il vincolo della destinazione (turistico/ricettiva) è anche vero che a quella cifra, e con le spese che poi dovranno essere approntate per recuperarlo e renderlo di nuovo fruibile, soltanto dei privati con capacità economiche importanti e già a disposizione potranno partecipare a questa asta.

Mentre invece ritengo che sarebbe stato meglio pensare, studiare e poi redigere una convenzione, fatta come si deve, che permettesse di dare in gestione il maneggio e non di venderlo, così come poi già accade con altre strutture di proprietà del comune.

Questa opzione diversa, suggerita al sindaco, permetterebbe a uno o più giovani, anche senza un solido capitale iniziale, progettando, presentando richieste di finanziamento ad hoc alla comunità europea e ad altri enti, di crearsi e di creare occupazione. Ed in più il bene rimarrebbe nella disponibilità del comune di Caprarola.

Questa asta non è stata ancora indetta ed è per questo che, come già fatto durante l’ultimo consiglio comunale, rinnovo l’invito al sindaco, alla sua maggioranza, a ritornare sulla loro decisione affinché per il maneggio si opti per una soluzione che oltre a non depauperare il patrimonio comunale vada incontro alle possibilità e alle aspettative dei giovani di Caprarola.

Alessandro Pontuale

Consigliere di Minoranza del comune di Caprarola

13 marzo, 2021