Montefiascone - Intervento dei carabinieri in un locale di Zepponami

Condividi la notizia:











Montefiascone – Il bar chiuso dai carabinieri a Zepponami

Montefiascone – Persone dentro al bar fuori orario, sanzione e chiusura per 5 giorni.

È accaduto durante l’ultimo fine settimana nella frazione di Zepponami a Montefiascone.

Durante i pattugliamenti e i controlli dei carabinieri per il rispetto delle norme anti covid, sono state trovate alcune persone, sembra una decina, all’interno del bar “New Liberty” di Zepponami oltre l’orario d’apertura consentito.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone insieme ai colleghi della stazione per effettuare tutti gli accertamenti del caso.

Per il locale è scattata la chiusura preventiva per cinque giorni dal 7 all’11 marzo.

I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia hanno attaccato vicino all’entrata dell’attività il seguente avviso: “Bar ‘New Liberty’ – Montefiascone via Zepponami numero 52 – Locale chiuso dal 7 all’11 marzo 2021 (ex articolo 2 d.l. numero 33/2020) verbale numero 2 del 7 marzo 2021”.

Al gestore anche una sanzione amministrativa.

Controlli, quelli dei carabinieri, necessari, sia per far rispettare le normative per contenere la pandemia che per garantire equità di apertura e chiusura per tutte le attività commerciali.

Condividi la notizia:











10 marzo, 2021