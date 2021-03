Piano di politiche attive del lavoro, se ne parla in un webinar

Economia - E' in programma lunedì 29 marzo dalle 10 alle 12

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – L’impatto della pandemia, oltre che sul versante sanitario, sta incidendo in maniera preponderante anche sul lavoro e sulla qualità dell’occupazione.

Per questo motivo, la Regione Lazio ha recentemente avviato un nuovo Piano di politiche attive del lavoro, mettendo in campo oltre 200 milioni di euro.

L’obiettivo è contrastare la crisi innescata dalla pandemia con misure di formazione, accompagnamento e reinserimento al lavoro destinate in particolare alle categorie più fragili, coinvolgendo direttamente le organizzazioni sindacali e datoriali nella definizione delle strategie.

Il Piano di interventi è stato accompagnato dalla sottoscrizione di un Protocollo d’intesa da parte del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, del Vicepresidente, Daniele Leodori, dell’Assessore al Lavoro, Scuola e Formazione, Claudio Di Berardino, e delle rappresentanze delle Parti Sociali, tra cui Legacoop Lazio.

Nelle Cooperative il tema del lavoro ha una valenza centrale, è la spina dorsale della cooperazione stessa: è per questo motivo che viene salvaguardato come un bene primario e universale, come un valore non negoziabile.

Le cooperative più in difficoltà a causa della pandemia sono, non a caso, quelle ad alta intensità di lavoro, insieme a quelle che lavorano prevalentemente con il settore pubblico e quelle delle filiere del turismo e della cultura. A queste si aggiungono quelle presenti in alcune aree interessate da particolari crisi sistemiche, come Civitavecchia.

Il Protocollo d’intesa della Regione Lazio riguarda diverse aree, con un particolare focus sulla formazione di nuove competenze dei lavoratori e non; tale azione è coerente con progetti già messi in campo da Legacoop Lazio (settore CulTurMedia) come ad esempio il Contamination Lab, progetto che vede protagoniste Università e imprese cooperative nell’ambito delle attività del DtcLazio.

In coerenza con quanto sopra, il Fondo Interprofessionale Cooperativo (Fon.Coop) ha recentemente emesso l’avviso n. 47 “Nuove competenze per la crescita e la competitività” da 4,5 milioni di euro.

Imprese cooperative, Università, Enti Regionali, Fondi interprofessionali sembrano essere ingredienti perfetti per la strutturazione di azioni concrete, volte alla formazione di nuove competenze e quindi al riposizionamento strategico delle imprese cooperative sul mercato e nei territori di riferimento.

Lunedì 29 marzo 2021, dalle 10 alle 12, Legacoop Lazio ha organizzato un webinar proprio per presentare le potenzialità del Protocollo e le azioni possibili da mettere in campo, per salvaguardare e potenziare l’occupazione nelle proprie Cooperative aderenti, con particolare focus su quelle appartenenti al settore CulTurMedia.

Per ricevere il link di partecipazione al webinar è necessario registrarsi, inviando una mail a: legacoop@legacooplazio.it.

Legacoop Lazio

