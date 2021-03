Una piazza, una fontana e una basilica nel sottosuolo di Tarquinia

Cultura - Lo studio dell'università di Verona, su concessione della Soprintendenza, ha individuato quello che probabilmente era il Foro della città

di Samuele Sansonetti

Tarquinia – Grazie alle misurazioni magnetometriche, non è stato necessario sollevare nemmeno una zolla per scoprire i resti di quello che probabilmente era il Foro di Tarquinia.

A “scavare” sopra il tempo e i terreni attuali della Civita è stato uno studio non invasivo condotto nel mese di settembre dall’università di Verona, su concessione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Etruria meridionale.

Il risultato, diffuso nei giorni scorsi proprio dalla Soprintendenza, ha evidenziato alcuni dettagli importanti. Grazie alle misurazioni magnetometriche, che misurano il magnetismo in superficie e consentono di identificare eventuali strutture presenti nel sottosuolo, hanno individuato una piazza rettangolare, una fontana e una annessa.

Riconoscibili tramite la mappa anche il macellum (il mercato di epoca romana), parti delle terme Tulliane, alcune abitazioni e l’impianto urbano del centro.

“Tutte queste strutture si trovano non lontano dall’Ara della Regina – raccontano dalla Soprintendenza –. Verso nord-est, invece, è stata identificata una strada che conduce a una porta che si apriva nelle mura della città.

In realtà queste indagini geofisiche non sono in grado di fornire di per sé la profondità delle strutture, né ovviamente di stabilire la loro datazione. Andranno pertanto tutte verificate mediante scavi archeologici e futuri approfondimenti di ricerca.

Ciò nonostante, già questi primi, promettenti risultati forniscono dati affidabili e del massimo interesse per conoscere come era strutturato nell’antichità il centro di Tarquinia”.

26 marzo, 2021