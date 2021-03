I positivi doppiano i guariti – Viterbesi i due morti nell’alto Lazio

Coronavirus - Nessun decesso a Rieti e Roma 4 - Continua a salire il numero delle infezioni nella Tuscia: +60 in due giorni

I test rapidi per la rilevazione del Coronavirus

Viterbo – Ancora un’altra giornata con più positivi che guariti. Una tendenza ormai cristallizzata in tutto l’alto Lazio.

Ieri sono stati 44 i nuovi casi di Coronavirus a Viterbo, a fronte di 22 guariti. Idem in provincia di Rieti, dove l’azienda sanitaria locale ha registrato 72 nuove infezioni e 35 guarigioni. Più alti i numeri nel quadrante nord della provincia di Roma coperto dalla asl Roma 4: 99 positivi e 49 che si lasciano il Covid alle spalle.

Nessun morto né in Sabina, né a Civitavecchia e dintorni. Le uniche due vittime del Coronavirus di ieri, nell’alto Lazio, sono due viterbesi di 83 e 79 anni, entrambi uomini, uno di Sutri, l’altro di Vetralla, ricoverati dopo aver contratto l’infezione.

Dati che fanno salire ancora il numero degli attualmente positivi tra Viterbo e provincia: sono 827 le persone che, al momento, stanno combattendo contro il virus nella Tuscia. Solo un paio di giorni fa erano 764. La stragrande maggioranza (742) è in quarantena, senza sintomi o con lievi malesseri; 85, invece, i ricoverati nelle strutture Covid di Viterbo e Montefiascone.

La città con il maggior incremento giornaliero è sempre Viterbo, ma i nuovi positivi sono solo 6 (sabato erano stati 20). Nei singoli paesi e cittadine della provincia gli aumenti sono stati molto contenuti.

Ad Acquapendente, come informa il comune via Facebook, dalla pagina istituzionale, “la asl di Viterbo ha disposto il provvedimento di quarantena per due classi della scuola primaria dell’istituto omnicomprensivo Leonardo Da Vinci. Siamo in contatto con la dirigente e con le autorità sanitarie, la situazione è al momento sotto controllo”.

Le scuole, con circa 200 studenti positivi in tutta la provincia, restano sorvegliate speciali. Il sindaco di Viterbo, Giovanni Arena, starebbe valutando se chiudere temporaneamente il liceo Merlini e tornare alla didattica a distanza, per evitare un proliferare di contagi.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della asl Vt

Casi totali: 11719 (3155 a Viterbo; 8564 in provincia)

Attualmente positivi: 827

Guariti: 10522

Morti: 370 + 1

Ricoverati: 85 (5 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 16802

Comuni con positivi

Viterbo: 3155 casi (95 morti e 2894 guariti)

Civita Castellana: 874 casi (20 morti e 777 guariti)

Montefiascone: 639 casi (36 morti e 533 guariti)

Vetralla: 476 casi (9 morti e 435 guariti)

Nepi: 415 casi (16 morti e 372 guariti)

Tarquinia: 358 casi (8 morti e 337 guariti)

Tuscania: 336 casi (11 morti e 308 guariti)

Fabrica di Roma: 316 casi (4 morti e 298 guariti)

Orte: 287 casi (10 morti e 243 guariti)

Vitorchiano: 264 casi (1 morto e 251 guariti)

Ronciglione: 256 casi (13 morti e 222 guariti)

Bagnoregio: 249 casi (5 morti e 230 guariti)

Capranica: 233 casi (3 morti e 229 guariti)

Bassano Romano: 234 casi (13 morti e 206 guariti)

Soriano nel Cimino: 190 casi (11 morti e 177 guariti)

Monterosi: 177 casi (2 morti e 113 guariti)

Sutri: 167 casi (6 morti e 130 guariti)

Castel Sant’Elia: 140 casi (3 morti e 124 guariti)

Acquapendente: 142 casi (8 morti e 125 guariti)

Marta: 135 casi (131 guariti)

Vignanello: 131 casi (5 morti e 110 guariti)

Corchiano: 119 casi (4 morti e 111 guariti)

Valentano: 114 casi (6 morti e 106 guariti)

Celleno: 113 casi (11 morti e 99 guariti)

Canepina: 124 casi (1 morto e 101 guariti)

Montalto di Castro: 112 casi (4 morti e 104 guariti)

Caprarola: 113 casi (3 morti e 84 guariti)

Canino: 107 casi (1 morto e 97 guariti)

Ischia di Castro: 104 casi (4 morti e 90 guariti)

Vasanello: 98 casi (2 morti e 92 guariti)

Oriolo Romano: 95 casi (1 morto e 86 guariti)

Blera: 87 casi (4 morti e 73 guariti)

Bomarzo: 84 casi (6 morti e 75 guariti)

Capodimonte: 82 casi (80 guariti)

Bolsena: 78 casi (6 morti e 60 guariti)

Carbognano: 71 casi (61 guariti)

Piansano: 71 casi (5 morti e 65 guariti)

Farnese: 70 casi (3 morti e 65 guariti)

Vallerano: 69 casi (1 morto e 67 guariti)

Monte Romano: 68 casi (1 morto e 63 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 67 casi (3 morti e 61 guariti)

Gallese: 57 casi (52 guariti)

Faleria: 54 casi (52 guariti)

Castiglione in Teverina: 48 casi (43 guariti)

Calcata: 47 casi (38 guariti)

Gradoli: 42 casi (3 morti e 38 guariti)

Vejano: 40 casi (2 morti e 34 guariti)

Cellere: 37 casi (1 morto e 32 guariti)

Graffignano: 33 casi (3 morti e 25 guariti)

Bassano in Teverina: 27 casi (23 guariti)

Civitella d’Agliano: 19 casi (1 morto e 17 guariti)

Proceno: 11 casi (9 guariti)

Comuni Covid-free

Grotte di Castro: 113 casi (3 morti e 110 guariti)

Villa San Giovanni: 40 casi (2 morti e 38 guariti)

Onano: 39 casi (5 morti e 34 guariti)

Arlena di Castro: 27 casi (2 morti e 25 guariti)

Barbarano Romano: 22 casi (1 morto e 21 guariti)

Lubriano: 19 casi (2 morti e 17 guariti)

Latera: 17 casi (1 morto e 16 guariti)

Tessennano: 8 casi (8 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

1 marzo, 2021