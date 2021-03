“Potature in viale Garibaldi: in alcuni casi interventi attesi per 15 anni”

Civitavecchia - Il sindaco Ernesto Tedesco, accompagnato dal vicesindaco con delega all’Ambiente Manuel Magliani e dal consigliere Mirko Mecozzi, ha eseguito questa mattina un sopralluogo al cantiere

Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – Il sindaco Ernesto Tedesco, accompagnato dal vicesindaco con delega all’Ambiente Manuel Magliani e dal consigliere Mirko Mecozzi, ha eseguito questa mattina un sopralluogo al cantiere che sta interessando l’area verde di viale Garibaldi. È infatti in corso un robusto intervento di potature sulle alberature presenti lungo l’asse viario, parte di quel processo di riqualificazione complessiva del verde urbano avviato da alcune settimane su tutto il territorio comunale.

Commenta Mecozzi: “La cabina di regia, che sono stato incaricato di seguire per ottimizzare l’operazione davanti alla mole degli interventi da realizzare, sta dando i suoi risultati: al Viale sono in corso potature su oltre 200 esemplari di palme, alcune delle quali attendevano interventi da quindici anni, e anche sui gelsi, che se eseguite in questo periodo consentono di controllare la produzione dei frutti che in estate danno problemi igienici e di decoro. Inoltre, prosegue la campagna di riqualificazione dei quartieri: se sono state effettuate potature anche in via Bastianelli, via Sabatini e via San Francesco di Paola, a San Liborio si è sostanzialmente conclusa con successo l’operazione Chiave della Bellezza”.

Aggiunge il vicesindaco Magliani: “La complessità delle lavorazioni in corso su viale Garibaldi vede l’utilizzo di attrezzature speciali, da cui le ordinanze emesse per la viabilità: se il tempo ci assiste, presto avremo però terminato e i palmizi saranno più in salute ed anche esteticamente curati. Lo stesso dicasi per i gelsi, che così ritoccati d’estate faranno ombra riducendo però il fenomeno della fruttificazione. È un senso di attenzione per la fruizione delle aree verdi cittadine che l’Amministrazione sta mettendo però in campo in tutto il tessuto urbano, non solo in centro”.

Conclude il Sindaco Ernesto Tedesco: “I risultati della campagna di complessiva riqualificazione della città si cominciano a toccare con mano. Chiaramente è impossibile intervenire ovunque allo stesso tempo, ma c’è un cronoprogramma che sta avanzando e che raggiungerà tutte le zone, perciò chiedo a tutti pazienza e fiducia.

Chiaramente le segnalazioni dei cittadini restano importanti per consentire risultati capillari e per questo presto l’amministrazione metterà in campo uno strumento in più: un’applicazione che consentirà di indicare in tempo reale al Comune situazioni su cui intervenire, in quel quadro di ascolto e dialogo con il quale vogliamo continuare a caratterizzare la nostra azione amministrativa”.

11 marzo, 2021