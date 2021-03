Pranzano in 7 in un terrazzo vicino la caserma dei carabinieri, sanzionati

Roma - Ad attirare l'attenzione dei militari è stato il volume alto della musica

Roma – Probabilmente non è stata un grande idea, quella di organizzare un pranzo con 7 persone sul terrazzo di un condominio a pochi metri di distanza dalla caserma dei carabinieri.

È successo ieri a Roma, in uno stabile in via San Nicola da Tolentino. Volendo approfittare del bel tempo, un gruppo di 7 amici ha organizzato un pranzo domenicale sul terrazzo del condominio, violando le restrizioni imposte dalla zona rossa. Con tanto di musica ad alto volume.

A richiamare l’attenzione dei carabinieri della vicina caserma è stata proprio la musica, che sono così riusciti a individuare il terrazzo e a sorprendere il gruppo di amici. Non solo. I carabinieri hanno inoltre notato che in un altro terrazzo attiguo a quello in cui era scattato il controllo, che fa parte di un altro stabile di pertinenza di un b&b, i due affittuari stavano banchettando con altri 4 conoscenti.

È scattata quindi per tutti la sanzione amministrativa per la violazione del divieto di spostamento verso abitazioni private diverse dalla propria e del divieto di assembramento.

29 marzo, 2021