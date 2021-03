Precarietà del terzo settore, Alessandra Troncarelli incontra la Fondazione Porfiri

Roma - Ne dà notizia il presidente Alessandro Bianchi: "La sfida sarà creare un partenariato tra enti pubblici ed enti privati"

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – E’ stato un anno molto complicato anche per gli enti del terzo settore.

La Fondazione Porfiri ha continuato a finanziare attività benefiche sul territorio laziale, ma, a detta del presidente Alessandro Bianchi, a fronte di bisogni più pressanti della comunità, le risorse finanziarie non sono sufficienti.

“Abbiamo registrato – afferma Bianchi – un notevole incremento di richieste d’aiuto da parte della cittadinanza, a partire dalle domande presentate dalle piccole associazioni, in difficoltà come non mai nel reperire fondi per le loro iniziative, passando per le richieste dei singoli, per finire agli istituti scolastici”.

Così, se l’emergenza sanitaria lascerà il passo ad una crisi economica senza precedenti, la sfida sarà “creare un partenariato tra enti pubblici ed enti privati che miri a prendere i fondi che l’Unione Europea destinerà al sociale e a trasformarli in sostegno concreto al territorio”.

In quest’ottica, Bianchi ha incontrato l’assessore alle Politiche sociali, Alessandra Troncarelli, per rappresentare la situazione di precarietà vissuta dalla comunità del terzo settore del nostro litorale, ricevendo la massima disponibilità a progettare interventi a supporto della cittadinanza.

“Ho incontrato una persona di grande sensibilità politica che ha sinceramente a cuore le sorti dei soggetti più fragili e un vivo interesse per le tematiche legate all’inclusione sociale” chiosa il presidente, che si augura presto di poter lavorare gomito a gomito con l’amministrazione locale per “contribuire ad una rinascita civica della città”.

10 marzo, 2021