Preghiera comunitaria per la fine della pandemia

Si è svolta giovedì 4 marzo

Canepina – Riceviamo e pubblichiamo – Si è svolta la preghiera comunitaria giovedì 4 marzo, alle 18 nella collegiata, per pregare per la fine della pandemia e per la guarigione dei malati di Covid soprattutto per i propri giovani paesani.

Erano presenti il coro parrocchiale che ha cantato, il rappresentante del sindaco il giovane Federico Pera in fascia tricolore, il comitato Santa Corona 2019/2021 con il presidente Getulio D’Alessandro, il presidente della pro loco Fabio Stefanucci.

L’ultimo atto è stato l’affidamento alla Santa patrona Santa Corona, martire e poi il canto antico alla santa patrona con l’urlo di “Evviva Santa Corona!”.

Ecco un pensiero scritto dalla seconda elementare: “Cara Santa Corona, proteggi le nostre famiglie, aiutaci in questo periodo difficile, dona conforto a chi non sta bene e speranza, che tutto si risolva per il meglio!”.

Don Gianluca Scrimieri

5 marzo, 2021