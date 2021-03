“Abbiamo presentato progetti, non rispondiamo per la precedente amministazione”

Civita Castellana - Comune - Polemica sui bandi, arriva la replica dalla giunta Giampieri

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – L’attuale amministrazione comunale si è insediata il 23 settembre 2020 e non intende rispondere sulle scelte politico amministrative precedenti a tale data.

È opportuno far presente pertanto che il bando del ministero degli Interni con il quale si mettevano a disposizione fondi per il dissesto idrogeologico aveva la scadenza del 15 settembre 2020, data antecedente all’inizio del mandato. I progetti che risultano essere presenti nell’allegato n.2 del Decreto 23 febbraio 2021sono stati quindi presentati da chi ci ha preceduto.

Per quanto concerne il bando regionale sugli insediamenti produttivi, nell’avviso pubblico viene specificato che “i fondi saranno destinati alla realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi” e quindi non utilizzabili per la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria dei nostri siti. L’attuale giunta non haritenuto perciò tale bando confacente alle necessità cittadine.

Quanto ai bandi riguardanti il settore socio-culturale e sportivo, ad oggi, la giunta Giampieri ha iniziato un percorso virtuoso che ha portato alla presentazione di diversi progetti, come ad esempio “Educare in Comune”, “Sport nei parchi”, “Piccoli Musei”, “Intervento di riqualificazione degli spazi pubblici di Via delle Magnolie in Sassacci”, “Lavori di riqualificazione dell’immobile in Via del Castelletto dedicato ad attività polifunzionali”.

L’amministrazione Giampieri è a disposizione dell’opposizione per l’eventuale accoglimento di proposte costruttive, come fatto finora, sempre che non si voglia cercare la polemica ad ogni costo e tenendo sempre presente che l’attuale giunta intende portare avanti il programma elettorale inserito nelle linee dimandato per il quale la cittadinanza ha espresso la propria ampia fiducia.

Amministrazione comunale di Civita Castellana

