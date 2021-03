Viterbo - Si terrà sabato 27 marzo alle 17

Viterbo – Si terrà sabato 27 marzo alle 17 la presentazione del volume “Memorie segrete. Una cronaca seicentesca del monastero di Santa Rosa di Viterbo”, a cura di Eleonora Rava, con contributi di Attilio Bartoli Langeli e Filippo Sedda e premessa di Gabriella Zarri, pubblicato nella collana Temi e Testi – Scritture nel Chiostro delle Edizioni di Storia e Letteratura.

Oggetto della pubblicazione è, come indicato nel titolo, una cronaca inedita che racconta le vicende interne al Monastero di Santa Rosa dalla metà del ‘500 alla metà del ‘600, scritto da una monaca testimone dei fatti, ovvero un percorso esistenziale capace di passare attraverso le difficoltà della vita comune per ergersi ad esempio ancora valido per noi oggi.

Oltre agli autori, alla presentazione interverranno Tiziana Plebani, autrice del volume Le scritture delle donne in Europa. Pratiche quotidiane e ambizioni letterarie (secoli XIII-XX), e Francesco Sabatini, Presidente onorario dell’Accademia della Crusca.

L’evento, che si svolgerà online in ottemperanza alle restrizioni anti-Covid, è organizzato dal Centro Studi Santa Rosa da Viterbo onlus (Cssrv) e sarà trasmesso in streaming sulla sua pagina Facebook.

23 marzo, 2021