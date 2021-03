Presentazione della piattaforma digitale “Le nuvole dell’artigianato”

Viterbo - Martedì 30 marzo alle 12,30 su Zoom

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Nell’anno della pandemia, la 14esima mostra concorso di artigianato artistico e design “Forme e colori nella Terra di Tuscia”, organizzata dalla Cna di Viterbo e Civitavecchia con il supporto della regione Lazio e della Fondazione Carivit, si è trasferita sul web, per offrire comunque agli artigiani l’opportunità di raccontare la loro storia e la loro produzione.

Undici dei ventuno artigiani ammessi sono stati selezionati per partecipare a un progetto innovativo: una piattaforma digitale, “Le nuvole dell’artigianato”, progettata dall’azienda di comunicazione visiva Skylab Studios. Per la prima volta, la realtà virtuale entra nei laboratori artigiani per permettere una visita immersiva di questo straordinario patrimonio culturale.

La piattaforma sarà presentata, in un incontro stampa su Zoom, martedì 30 marzo, alle 12,30.

Introdurranno l’iniziativa Luigia Melaragni, segretaria della Cna di Viterbo e Civitavecchia, e Lucia Maria Arena, presidente di Cna artistico e tradizionale di Viterbo e Civitavecchia. La presentazione sarà a cura di Leonardo Tosoni, art director di Skylab studios.

Interverranno Paolo Orneli, assessore allo Sviluppo economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-up e Innovazione della regione Lazio, il consigliere regionale Enrico Panunzi e Marco Lazzari, presidente della Fondazione Carivit.

26 marzo, 2021