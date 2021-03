Primo giorno di controlli in Sardegna, test e certificati per chi arriva

Olbia - Il governatore Solinas: “Necessario difendere la fascia bianca"

Olbia – Sardegna unica regione bianca d’Italia, partono i primi controlli anti-Covid nei porti e negli aeroporti.

Il porto di Olbia

Come da ordinanza firmata nei giorni scorsi dal governatore Christian Solinas, chi sbarca nell’isola dovrà presentare un certificato che attesti o l’effettuata vaccinazione contro il Coronavirus oppure un documento che dimostri che il passeggero in questione è risultato negativo a un tampone effettuato non oltre 48 prima della partenza.

Chi ne fosse sprovvisto, potrà sottoporsi a un test gratuito oppure sarà obbligato a farne uno privatamente entro due giorni. Non solo: torna la registrazione obbligatoria sul sito della Regione oppure con l’app smartphone “Sardegna sicura”. Nel form sarà necessario indicare anche il luogo dove si risiederà durante il soggiorno e il motivo del viaggio.

“È necessario difendere la fascia bianca conquistata dalla Sardegna, che è la prima, e per ora unica, regione sottoposta a limitazioni più blande”, ha spiegato il governatore Solinas come riferisce l’Unione sarda.

8 marzo, 2021