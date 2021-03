Londra - Il consorte della regina Elisabetta festeggerà 100 anni il prossimo 10 giugno

Condividi la notizia:











Londra – Il principe Filippo lascia l’ospedale

Londra – Il principe Filippo lascia l’ospedale, l’operazione al cuore è riuscita.

Il principe Filippo, duce di Edimburgo e consorte della regina Elisabetta, ha lasciato questa mattina l’ospedale King Edward VII dove nei giorni scorsi era stato ricoverato.

Il principe, 99enne, festeggerà 100 anni il prossimo 10 giugno. È stato ricoverato in ospedale lo scorso 16 febbraio a causa di un malessere non precisato ed è stato operato al cuore per una sua “condizione passata”. L’operazione sarebbe riuscita e oggi, dopo 28 giorni trascorsi nella struttura, il principe Filippo è stato dimesso.

Condividi la notizia:











16 marzo, 2021