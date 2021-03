“I progetti di geotermia della mia società attaccati in modo scorretto”

Viterbo - Diego Righini (Geotermia Italia) dopo la sentenza di archiviazione in cui era stato accusato di diffamazione

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo il commento di Diego Righini alla sentenza di archiviazione per il procedimento seguito alla querela per diffamazione presentata dal sindaco di Acquapendente Angelo Ghinassi – La sentenza di piena assoluzione di ieri chiarisce che il sindaco Ghinassi, come altri sindaci, hanno attaccato in modo scorretto i progetti di geotermia della mia società, hanno tentato di screditare la mia persona, ma la sentenza conferma che le mie affermazioni sono il giusto giudizio negativo sul loro operato politico contro le energie rinnovabili e sulla vocazione geotermica del territorio di Viterbo.

Io sto lavorando con la geotermia per rendere la Tuscia e l’Orvietano due zone più ricche perché protagoniste della transizione ecologica oggi richiesta dal governo di Mario Draghi.

Ringrazio le associazioni d’impresa della Confindustria, Assocave, Confartigianato, Coldiretti e Confesercenti, come tutti i geologi, i professionisti e i titolari di attività del turismo della zona che mi sono stati sempre solidali in questa battaglia politica in favore dello sviluppo dell’energia rinnovabile, pulita e sicura, come il geotermoelettrico.

12 marzo, 2021