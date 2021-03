Il progetto teatrale ‘Senzaporte’ dal 16 marzo anche al carcere Mammagialla

Cronaca - Coinvolge i detenuti di tre istituti penitenziari in un percorso che terminerà a giugno

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Prosegue il progetto SENZAPORTE II edizione realizzato da King Kong Teatro con il contributo della Regione Lazio, assessorato alla Cultura per Officine di Teatro Sociale 2020/2021.

Il progetto iniziato a novembre alla casa circondariale di Latina e Velletri, da martedì 16 marzo sarà attivo in presenza anche presso quella di Viterbo.

SENZAPORTE coinvolge i detenuti dei tre istituti penitenziari in un percorso teatrale che terminerà a giugno e nel quale sperimenteranno elementi di training e pratica teatrale che si concluderà con una restituzione finale dell’esperienza in ogni Istituto.

Il teatro è qui inteso come opportunità di conoscenza, socializzazione e sostegno e per questo si rivela mai come adesso necessario.

King Kong Teatro

12 marzo, 2021