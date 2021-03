“Pronti a fare 50mila vaccinazioni al giorno, ma serve garanzia su forniture”

Regione Lazio - L'assessore Alessio D'Amato chiede di conoscere le consegne esatte per aprile e maggio

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Sulle regioni eviterei di fare di tutt’erba un fascio, casomai bisognerebbe estendere le buone pratiche. Nel Lazio ieri abbiamo raggiunto il record delle somministrazioni con 25mila dosi in un solo giorno e siamo pronti a farne il doppio se arrivassero i quantitativi necessari dei vaccini.

L’assessore Alessio D’Amato

Siamo la regione che ha vaccinato di più gli anziani e le categorie vulnerabili. Presto gli hub apriranno anche in orario notturno, ma dobbiamo avere garanzia delle forniture.

Ad oggi non sappiamo, ad esempio, quanto arriverà nel prossimo mese di maggio nonostante siano già aperte le prenotazioni, da venerdì anche per la classe 68-69 anni.

Non basta comunicare i quantitativi trimestrali, che peraltro quasi mai sono stati rispettati nel passato, ma serve avere un quadro delle forniture quindicinali e soprattutto in questa fase è strategico conoscere le esatte consegne ad aprile e maggio del vaccino Johnson & Johnson, se vogliamo raggiungere nel Paese l’obiettivo del mezzo milione di vaccinazioni al giorno, che per la nostra Regione sono 50 mila al giorno.

25 marzo, 2021