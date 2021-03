Punta un coltello alla gola del pusher del figlio 14enne, madre alla sbarra

Tribunale - La donna a processo per minacce aggravate

Viterbo – (sil.co.) – Il figlio 14enne ruba in casa 20mila euro di preziosi per portare i soldi al pusher quarantenne che, stando ai domiciliari, lo avrebbe arruolato per portarlo sulla strada dello spaccio.

La madre va a casa dell’uomo armata di un taglierino e glielo punta alla gola sul pianerottolo, intimandogli di stare lontano dalla sua famiglia.

Il figlio terrorizzato chiama i carabinieri che al loro arrivo disarmano la donna e rispediscono la vittima all’interno dell’abitazione.

Ma lei non si dà per vinta. Finge di andare a riprendere la macchina con cui è venuta, poi torna indietro e con sé, stavolta, ha un grosso coltello da cucina, la cui punta luccica da sotto i vestiti al sole del tramonto.

“Ho sbagliato, ma un uomo di 40 anni che usa un ragazzo per spacciare droga, mi fa schifo”, ha detto ieri in tribunale al processo in cui era imputata di minacce aggravate, l’ennesima madre-coraggio che nella Tuscia si mette contro gli spacciatori per salvare il figlio.

“Si è preso mio figlio di 14 anni per farne un pusher”

Erano circa le 20 del 26 giugno 2018. I fatti sono avvenuti in un centro dell’Alta Tuscia. “E’ stato il figlio a dirci che la madre aveva preso dalla macchina un secondo coltello. Le abbiamo tolto anche quello e l’abbiamo portata in caserma”, ha detto uno dei militari intervenuti, dicendo di non sapere perché volesse accoltellare la parte offesa. “Però – ha sottolineato – abbiamo visto chiaramente che gli puntava il taglierino alla gola”.

E’ stata la stessa donna, imputata di minacce aggravate, a spiegare al giudice Giacomo Autizi il movente.

“Non so chi sia quell’uomo, non ricordo neanche la faccia, ma so che si è preso mio figlio di 14 anni per farne uno spacciatore di hashish, dicendogli che se non gli dava i soldi, mi avrebbe sparato. Quando mio figlio ha rubato in casa 20mila euro in oro, non ci ho visto più e sono andata a cercarlo”, ha detto.

“Mi ha detto che non capivo un c… perché ero vecchia e che adesso c’era un’altra generazione. Dopo gli insulti ha minacciato di farmi ammazzare, dicendo che avrebbe mandato gente a farmi fuori, che mi avrebbe sparato in testa. Anche davanti ai carabinieri”, ha proseguito la donna, difesa dall’avvocato Marina Bernini.

“Un quarantenne che usa un ragazzino per spacciare, mi fa schifo”

“Ho sbagliato, ma un uomo di 40 anni che usa un ragazzo per spacciare, mi fa schifo”, ha sottolineato, spiegando che il coltello da cucina era casualmente in macchina “perché il giorno prima ero andata a broccoletti” e di averlo afferrato per usarlo contro di sé “sono una ex autolesionista”.

Il giorno successivo è stata portata in eliambulanza all’ospedale di Belcolle per un infarto. “Sono cardiopatica, i carabinieri per bloccarmi mi hanno buttata per terra sull’asfalto e ammanettata, poi in caserma ho avuto un malore e per rianimarmi mi hanno rotto tre costole. Il giorno dopo avevo un infarto in corso”, ha concluso.

La difesa ha sottolineato come l’imputata abbia risposto a una provocazione e il taglierino non fosse in grado di fare male, mentre nella fase successiva, quando ha preso il secondo coltello in auto, era ovvio che lei stessa sapesse che l’uomo era al sicuro in casa, dove l’avevano rispedito i carabinieri, per cui non avrebbe mai potuto usarlo per minacciarlo.

L’accusa ha chiesto una condanna a 22 giorni di reclusione, il giudice gliene ha inflitti 20. Senza sospensione delle pena, perché ha due precedenti specifici, quindi dovrà scontare la pena.

