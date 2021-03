Pusher fugge a piedi ma perde una scarpa, acciuffato dai carabinieri

Tribunale - E' lo stesso arrestato lunedì dopo un inseguimento in via Garbini - Aveva con sé due etti di droga

Controlli dei carabinieri nel capoluogo

Viterbo – (sil.co.) – Alla vista dei carabinieri scappa così velocemente da perdersi perfino una scarpa in via Garbini, ma dopo un rocambolesco inseguimento a piedi e in bici viene catturato e arrestato con due etti di droga. Uno dei militari, mentre i colleghi inseguivano il fuggitivo a piedi, per fare prima ha preso una delle tante biciclette usate dagli immigrati che frequentano il centro d’accoglienza di via Vismara e lo ha bloccato in via Polidori.

E’ il nigeriano che nella tarda serata di lunedì 1 marzo ha tentato di far perdere le proprie tracce per sfuggire a un controllo dei militari del Norm in borghese nei pressi del centro situato tra viale Trento e via Garbini. E’ accusato di resistenza a pubblico ufficiale e spaccio.

I carabinieri si erano appostati in abiti civili, sospettando che il luogo fosse diventato un punto di riferimento per giovani assuntori viterbesi a caccia di stupefacenti. Alla vista della pattuglia, riconosciuti i militari, il nigeriano ha tentato la fuga, rifugiandosi in una delle camere del centro d’accoglienza, da dove ha provato a disfarsi di una busta contenente sostanza stupefacente, provando a gettarla dalla finestra. Una manovra che non è sfuggita ai carabinieri, mentre il nigeriano per scappare li aggrediva, strattonandoli e colpendo a un orecchio un maresciallo, riuscendo poi a guadagnarsi ancora una volta la fuga, stavolta in strada, provando a disfarsi di ulteriore stupefacente.

Gli involucri di cui il nigeriano ha tentato di disfarsi nella struttura di accoglienza prima di tentare la fuga sono risultati contenere ben 183 grammi di hashish suddivisa in dosi e 10 grammi di marijuana.

A quel punto uno dei carabinieri impegnati nell’operazione, per fare prima, ha adoperato per inseguire e raggiungere il fuggitivo una delle tante biciclette parcheggiate sotto il centro di accoglienza.

Ne è nato un rocambolesco inseguimento, tra carabinieri a piedi e in bici, terminato in via Polidori dove il giovane è stato bloccato e arrestato alla presenza di numerosi passanti che nel frattempo si erano fermati a guardare incuriositi. Alcuni avrebbero anche dato manforte in attesa dei rinforzi per cercare di contenere la furia del nigeriano, il quale continuava a fare di tutto per sottrarsi al fermo. Tanta sarebbe stata la concitazione durante la fuga che l’extracomunitario avrebbe per l’appunto perso una scarpa in via Garbini.

Difeso dall’avvocato d’ufficio dall’avvocato Valter Billi, ieri mattina è comparso davanti al giudice Silvia Mattei, scortato dai militari, dopo aver passato la notte nelle camere di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri.

Al termine dell’interrogatorio, durante il quale il giovane ha fornito la propria versione dei fatti, il giudice ha convalidato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.

Il nigeriano è stato poi rimesso in libertà, con l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ogni giorno, come chiesto dal pubblico ministero. In attesa del processo per direttissima, rinviato a aprile su richiesta della difesa, dovrà quindi presentarsi tutti i giorni presso i carabinieri di Viterbo per ottemperare all’obbligo di firma.

