Putin risponde a Biden: “Io assassino? Chi lo dice sa di esserlo”

Mosca - Il capo del Cremlino: "La Russia coopererà con gli Stati Uniti, ma alle sue condizioni"

Mosca – “Chi lo dice sa di esserlo”. Così il presidente russo Vladimir Putin ha commentato le parole del presidente americano Joe Biden, che ieri lo ha definito “un assassino”.

Vladimir Putin

“Mi ricordo che quando eravamo piccoli quando litigavamo dicevamo: Chi lo dice sa di esserlo. E non è un caso, non è solo un modo di dire per bambini, uno scherzo, vi è un significato psicologico molto profondo in questo”, ha aggiunto Putin. “Vediamo sempre in un’altra persona le nostre qualità e pensiamo che essa sia come noi e basandoci su questo diamo la nostra valutazione in generale”, ha continuato Putin, ripreso dalla testata online Meduza.

“La Russia coopererà con gli Stati Uniti, ma alle sue condizioni”, ha aggiunto Vladimir Putin. “So che gli Stati Uniti, la leadership statunitense, è generalmente incline ad avere certe relazioni con noi, ma sulle questioni che interessano gli stessi Stati Uniti e alle loro condizioni. Pensano che siamo uguali a loro ma siamo diversi. Abbiamo un codice genetico, culturale e morale diverso. Ma sappiamo come difendere i nostri interessi. E lavoreremo con loro, ma nei campi che ci interessano e alle condizioni che riteniam o vantaggiose per noi stessi. E loro dovranno tenerne conto”, ha anche detto Putin. “Dunque che gli risponderei? Gli augurerei salute”, ha concluso il presidente russo.

18 marzo, 2021