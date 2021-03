Tarquinia - Il sindaco Giulivi sul no all'iniziativa dell'Anpi per la proposta di legge contro la propaganda fascista

Tarquinia – “Raccolta firme contro fascismo e nazismo? Non è proprio il momento…”. Alessandro Giulivi non ha voglia di quelle che definisce “polemiche politiche”.

Al Movimento civico, che lamenta la mancata concessione di uno spazio pubblico per un’iniziativa dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi), il sindaco di Tarquinia consiglia di “guardare la televisione”.

“Non so se vivono da un’altra parte, siamo in piena emergenza pandemia – dichiara Giulivi -. Gli assembramenti in una piazza per raccogliere firme mi sembrano rimandabili. Oggi abbiamo un altro tipo di emergenza”.

La notizia è arrivata sabato sera, con un comunicato del Movimento civico di Tarquinia. Negata all’Anpi la possibilità di mettere un banchetto in via Cavour per raccogliere firme a sostegno della proposta di legge contro la propaganda al fascismo e al nazismo.

Capofila dell’iniziativa: Maurizio Verona, sindaco di Sant’Anna di Stazzema, paese dell’eccidio del ’44 in cui soldati tedeschi sterminarono più di 500 persone. Dal comune un no deciso all’autorizzazione, causa Coronavirus.

“Stiamo chiudendo tutto. Le scuole stanno tornando alla didattica a distanza. – fa notare Giulivi -. Non autorizzo eventuali assembramenti. Potrebbero organizzarsi diversamente, per esempio online. Oppure potevano farlo prima. Adesso, col virus che sta imperversando, mi sembra più un pretesto per creare polemica”.

Il Movimento civico, nel suo comunicato, ha evidenziato che “in altre occasioni, l’Anpi di Tarquinia ha trovato solo porte chiuse in faccia da parte di questa amministrazione”.

“Vogliono farne una questione politica, ma le ragioni dell’autorizzazione negata sono altre, cioè la pandemia – conclude Giulivi -. Prima di tutto per me viene la sicurezza dei cittadini. Poi, quanto alla legge contro la propaganda, sono anche d’accordo, purché sia punita anche severamente la propaganda contro tutti gli estremismi”.

15 marzo, 2021