“Raccolta firme per la legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista”

Viterbo - Sabato in piazza dei Caduti dalle 14 alle 17,30, zona Sacrario, il banchetto dei Giovani democratici

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La legge di iniziativa popolare contro la diffusione di messaggi inneggianti al fascismo ed al nazismo proposta dall’anagrafe nazionale antifascista trova tutto il nostro supporto.

Da anni assistiamo al proliferare sui nostri territori di simboli, atteggiamenti ed associazioni che richiamano al fascismo ed al nazismo lodandone i valori ed i metodi.

Firmare il progetto di legge di iniziativa popolare è un atto di civiltà e di rispetto nei confronti dei valori della nostra democrazia e della nostra Costituzione, garantendo l’applicazione dei valori che sono propri del nostro Paese.

Questo sabato saremo in piazza dei Caduti dalle 14 alle 17,30, zona Sacrario, con un banchetto per raccogliere le firme. Per firmare è necessario avere con sé un documento d’identità e la tessera elettorale.

Francesco Boscheri

Segretario federale dei Giovani democratici Viterbo

Condividi la notizia:











5 marzo, 2021