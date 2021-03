Raccolta rifiuti, i viterbesi che ne pensano?

Viterbo - Fratelli d'Italia lancia un questionario online sul servizio nettezza urbana - Attesi suggerimenti e consigli

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – Rifiuti, dieci giorni di tempo e forse anche qualcuno in più per dire la vostra. Il servizio di raccolta a Viterbo è sempre molto discusso e a Fratelli d’Italia mette a disposizione uno strumento per capire, direttamente dai cittadini, qual è la situazione, margini di miglioramento, suggerimenti e consigli eventuali.

Un questionario online, che nelle intenzioni di chi l’ha pensato non dovrebbe essere uno sfogatoio. O magari non solo. “Lo scopo non è quello – spiega Luigi Maria Buzzi, capogruppo FdI in consiglio comunale, presentando l’iniziativa – ma raccogliere informazioni utili, suggerimenti”.

L’argomento è parecchio sentito e altrettanto dibattuto. “Un piccolo progetto – prosegue Buzzi – che come al solito per quanto riguarda FdI, mette al centro i cittadini”.

Dieci domande e qualche campo libero per eventuali suggerimenti. “Vogliamo capire anche se e dove ci sono aspetti da migliorare”. Da oggi è già online e lo rimarrà fino al 9 aprile. Un tempo congruo per rispondere. “Qualora dovesse esserci una partecipazione ampia valuteremo se prolungare la tempistica”.

Chi tutti i giorni ha a che fare con sacchi e mastelli, si munisca di tastiera e mouse. “Un strumento utile – osserva Gianluca Grancini, consigliere comunale FdI – anche per capire le problematiche che si riscontrano quotidianamente. Come i problemi legati agli spazi ristretti di chi ha un’attività nel centro storico e non sa dove posizionare i cassonetti. Servirebbe un’occupazione di suolo pubblico agevolata, con coperture per i contenitori”. Il primo suggerimento è già arrivato.

“La nettezza urbana – precisa l’assessora Laura Allegrini (Lavori pubblici) – riguarda 40mila utenze residenziali e non e l’appalto ha un valore di 8 milioni e mezzo per la raccolta, più altri tre milioni per il conferimento in discarica. In quest’ultimo caso, i costi sono determinati dalla regione, che è passata da 80 a 150 euro a tonnellata”.

Se dai cittadini arriveranno suggerimenti e sottolineate le criticità, qualcosa già si conosce. Come la raccolta ancora non sia proprio al massimo. A Viterbo si differenzia non troppo bene.

“Il 75% è un obiettivo ampio da raggiungere – osserva Buzzi – ma è possibile anche mettendo in atto grosse campagne di sensibilizzazione”. E se con le buone non funziona: “Le videocamere vanno potenziate – suggerisce Allegrini – oltre ai controlli incrociati con guardia di finanza e questura, per capire lo stato della abitazioni nel centro storico”. Chi paga e chi no.

Il questionario è in forma anonima, promosso da Fratelli d’Italia, ma è rivolto a tutti i viterbesi. Frazioni comprese. “Perché si tratta di un argomento – osserva Claudia Nunzi – che non riguarda solo FdI, ma tutti”. Proprio tutti.

Compreso il sindaco Giovanni Arena, che partecipando, magari tra le indicazioni potrebbe suggerire (a se stesso) di nominare qualcuno in giunta che si occupi a tempo pieno di rifiuti. Un settore così importante come l’Ambiente è da inizio legislatura in carico al primo cittadino, senza un assessore specifico.

– Rifiuti, il questionario FdI

26 marzo, 2021