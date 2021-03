Viterbo - Carabinieri - Fermata sulla Cassia mentre guidava con atteggiamento nervoso

Viterbo – Ragazza trovata con l’eroina, arrestata.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viterbo hanno notato durante un servizio di controllo del territorio una giovane donna, già conosciuta per precedenti reati, che si muoveva lungo la strada Cassia da sola in auto guardandosi continuamente intorno in modo nervoso.

“Hanno deciso così di iniziare un servizio di pedinamento – si legge nella nota dei carabinieri – per poi fermarla appena le condizioni della strada fossero favorevoli. Dopo pochi chilometri l’hanno fermata e perquisita, trovandola con 5 grammi di eroina”.

I carabinieri hanno sequestrato la droga e hanno dichiarato la ragazza, di Viterbo, in arresto per spaccio e l’hanno portata nelle camere di sicurezza della compagnia.

9 marzo, 2021