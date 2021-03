Ragazzini da 11 a 17 anni usati dai genitori come borseggiatori in centro

Roma - Operazione dei carabinieri - Fermata una cinquantina di minorenni non imputabili - Arrestate 29 persone

Roma – Minorenni impiegati per borseggi nel centro di Roma, 64 persone indagate, mentre 29 sono state arrestate in flagranza di reato dai carabinieri. Sono 54 i minori fermati. Hanno tra 11 e 17 anni. Sono stati affidati ai genitori.

Un’indagine era già stata avviata nel 2017, portando ad altri quattro arresti.

Nel tempo sono stati analizzati diversi furti, soprattutto portafogli e cellulari in negozi del centro o anche in metropolitana. A metterli a segno, ragazzini di nazionalità rumena, in gran parte con meno di 14 anni. In base alle indagini, sarebbero stati genitori o parenti stretti a farli andare tutti i giorni in zone tra Colosseo, piazza di Spagna e piazza del Popolo, non facendo frequentare loro, tra l’altro la scuola.

Le indagini hanno approfondito varie figure, da chi li reclutava a chi riscuoteva il denaro. Individuato un canale attraverso il quale gli oggetti rubati erano ricettati.

A quanto è dato sapere, pare che da alcune famiglie di etnia rom, imparentate tra loro, stabilitesi nella zona di Anzio, ogni mattina partivano i ragazzini, destinazione capitale.

10 marzo, 2021