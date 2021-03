“Raggi ha spostato i nomadi in una struttura per quarantene Covid, è una follia”

Roma - L'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato contro lo sgombero del campo rom ordinato dalla sindaca: "Rimedi al più presto a questa situazione"

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – “E’ assurdo che siano state portate le persone sgombrate da Castel Romano presso una struttura che viene utilizzata per l’emergenza Covid a totale carico del Servizio sanitario regionale e senza che la regione e la Asl competente sappiano alcunché.

A questo va posto immediato rimedio poiché la struttura è destinata per isolamenti e quarantene Covid e non può essere utilizzata per altre finalità. All’interno ci sono anche persone positive in isolamento.

Le modalità di invio alla struttura devono esser fatte dal Servizio sanitario regionale attraverso la centrale operativa Coa che non ha autorizzato. Vi è stato un totale abuso da parte del comune di Roma nell’inviare queste persone presso questa struttura senza il parere della Asl competente. Ora deve essere immediatamente liberata e destinata alla sua funzione.

Chiedo al sindaco di rimediare immediatamente a questa grave e incresciosa situazione che si è venuta a creare e che mette a repentaglio la salute delle persone e priva di fatto la città di una struttura per l’emergenza Covid”.

Lo dichiara l’assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato.

25 marzo, 2021