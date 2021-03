“Rapida diffusione del virus, approfondimenti per varianti”

Covid - Vignanello lancia l'allarme e chiude il comune - A Ronciglione positivo il vicesindaco - Nella Tuscia il 40% dei nuovi casi riguarda minori - Nell'alto Lazio 256 contagi in un giorno

Viterbo – Coronavirus, nuovi casi in battuta d’arresto. Ieri la Asl di Viterbo ne ha accertati 23, ben lontani dai 79 del giorno precedente. Quasi la metà sono stati registrati tra il capoluogo (6) e Vignanello (4), con quest’ultimo comune che finisce al centro dell’attenzione.

Allerta varianti

Su poco più di 4mila abitanti, gli attualmente positivi sono 25. Negli ultimi sette giorni i contagi sono stati diciassette e l’amministrazione comunale lancia l’allarme. “Preoccupa non poco la rapidità di diffusione del virus nel nostro paese e, con il supporto anche dei medici di base, stiamo cercando di capire se siamo interessati da qualche forma specifica di variante ed eventualmente quale”.

Chiuso il comune

Da un primo approfondimento, però, sembrerebbe che gran parte dei casi si siano propagati all’interno di nuclei familiari. Nel frattempo il sindaco Federico Grattarola ha preso, in via “precauzionale”, un provvedimento “necessario, urgente ed eccezionale” per “prevenire e contrastare il rischio di contagio”: la chiusura del palazzo comunale fino a domenica. “A causa – spiega l’amministrazione – della comunicazione di un altro caso tra gli impiegati, oltre a quello già accertato e in isolamento domiciliare da sei giorni”.

Partito il tracciamento

Nell’ordinanza il primo cittadino scrive che il “dipendente è risultato positivo a un tampone antigenico” e che “nei giorni scorsi ha avuto contatti con altri dipendenti, amministratori e utenti”. È scattato il tracciamento, “in attesa – continua Grattarola – di conoscere il protocollo sanitario che sarà disposto dalla Asl”. Ordinata, infine, la sanificazione degli uffici per “assicurare la tutela delle condizioni igienico-sanitarie del personale, dell’utenza e degli amministratori”. Ora sono tutti in smart working, ad eccezione di chi è impiegato nei servizi essenziali non erogabili a distanza.

Minori positivi

A livello provinciale, i minori risultati positivi ieri sono il 40%. Dei nove, il più piccolo ha un anno. La maggior parte dei contagi, però, sarebbe avvenuta in ambito familiare. È il caso, ad esempio, di Oriolo Romano e Tuscania. Dal comune di Civita Castellana arriva il richiamo “alla responsabilità rispettando le norme, non creando assembramenti ed evitando i contatti conviviali”. A Ronciglione ha contratto il Covid il vicesindaco Sesto Giovanni Aramini Vettori.

La curva dei contagi

Nella Tuscia gli attualmente infetti scendono a 895, di cui 79 ricoverati in ospedale: quattro in terapia intensiva. Su un totale di 11mila 893 positivi, in 10mila 624 (+30) sono guariti. Le vittime restano 375.

Alto Lazio

Nel resto dell’alto Lazio, impennata di casi rispetto al Viterbese. La Asl di Rieti ne ha registrati 117 a fronte di 43 guariti, mentre la Roma 4 116 tra l’hinterland di Civitavecchia e l’area nord della provincia capitolina. Qui le negativizzazioni sono state 54. In Sabina sono avvenuti anche due decessi: quello di una donna di 77 anni e di un uomo di 88.

Promemoria: Lazio in zona gialla, tutte le regole

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della Asl Vt

Casi totali: 11893 (3200 a Viterbo; 8693 in provincia)

Attualmente positivi: 895

Guariti: 10624

Morti: 374 + 1

Ricoverati: 79 (4 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 16908

Comuni con positivi

+Viterbo: 3200 casi (96 morti e 2911 guariti)

+Civita Castellana: 887 casi (20 morti e 787 guariti)

+Montefiascone: 655 casi (36 morti e 542 guariti)

+Vetralla: 482 casi (9 morti e 440 guariti)

Nepi: 415 casi (16 morti e 373 guariti)

+Tarquinia: 358 casi (8 morti e 341 guariti)

+Tuscania: 349 casi (11 morti e 310 guariti)

Fabrica di Roma: 317 casi (4 morti e 300 guariti)

+Orte: 288 casi (10 morti e 250 guariti)

+Vitorchiano: 266 casi (2 morti e 251 guariti)

+Ronciglione: 261 casi (13 morti e 222 guariti)

+Bagnoregio: 251 casi (5 morti e 237 guariti)

Bassano Romano: 238 casi (13 morti e 207 guariti)

+Capranica: 236 casi (5 morti e 229 guariti)

+Soriano nel Cimino: 194 casi (11 morti e 178 guariti)

Monterosi: 180 casi (2 morti e 116 guariti)

Sutri: 173 casi (6 morti e 136 guariti)

Castel Sant’Elia: 144 casi (3 morti e 125 guariti)

Acquapendente: 142 casi (8 morti e 126 guariti)

+Vignanello: 140 casi (5 morti e 112 guariti)

Marta: 135 casi (131 guariti)

Canepina: 130 casi (1 morto e 102 guariti)

Corchiano: 119 casi (4 morti e 111 guariti)

+Caprarola: 117 casi (3 morti e 85 guariti)

Valentano: 116 casi (6 morti e 107 guariti)

Celleno: 114 casi (11 morti e 100 guariti)

Grotte di Castro: 114 casi (3 morti e 110 guariti)

Montalto di Castro: 113 casi (4 morti e 105 guariti)

Canino: 109 casi (1 morto e 97 guariti)

+Ischia di Castro: 105 casi (4 morti e 91 guariti)

Vasanello: 101 casi (2 morti e 92 guariti)

+Oriolo Romano: 97 casi (1 morto e 86 guariti)

Blera: 89 casi (4 morti e 74 guariti)

+Bolsena: 79 casi (6 morti e 61 guariti)

Carbognano: 71 casi (63 guariti)

Piansano: 71 casi (5 morti e 65 guariti)

Farnese: 70 casi (3 morti e 66 guariti)

Vallerano: 69 casi (1 morto e 67 guariti)

Monte Romano: 68 casi (1 morto e 63 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 67 casi (3 morti e 62 guariti)

Gallese: 57 casi (54 guariti)

Faleria: 55 casi (52 guariti)

Castiglione in Teverina: 49 casi (43 guariti)

Calcata: 47 casi (38 guariti)

Gradoli: 42 casi (3 morti e 38 guariti)

Villa San Giovanni: 41 casi (2 morti e 38 guariti)

+Vejano: 40 casi (2 morti e 37 guariti)

Cellere: 37 casi (1 morto e 32 guariti)

Graffignano: 34 casi (3 morti e 25 guariti)

Bassano in Teverina: 27 casi (23 guariti)

+Civitella d’Agliano: 20 casi (1 morto e 18 guariti)

Proceno: 11 casi (9 guariti)

+Tessennano: 9 casi (8 guariti)

Comuni Covid-free

Bomarzo: 84 casi (6 morti e 78 guariti)

+Capodimonte: 82 casi (82 guariti)

Onano: 39 casi (5 morti e 34 guariti)

Arlena di Castro: 27 casi (2 morti e 25 guariti)

Barbarano Romano: 22 casi (1 morto e 21 guariti)

Lubriano: 19 casi (2 morti e 17 guariti)

Latera: 17 casi (1 morto e 16 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

5 marzo, 2021