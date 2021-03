“E’ raro trovare una strada intitolata a una donna che non sia la Madonna, una santa o una martire”

Viterbo - La riflessione di Daniela Bocci, responsabile del coordinamento First/Cisl Viterbo, in vista dell'8 marzo

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Otto marzo: quote rosa nello spazio pubblico.

Donne dimenticate, nei nomi delle strade, cancellate, invisibili così spesso vengono trattate le Donne in Italia, non solo nella rappresentazione storica o artistica a meno che non vestano abiti di Madonne, Sante o Martiri. Sembrano assenti nella vita delle nostre città.

Qualcuno di voi, indipendentemente dal proprio genere, camminando per vie, piazze, si è mai soffermato a pensare quanto sia sporadico, oserei dire, estremamente raro, trovare una strada, corsi, intitolate ad una figura femminile che non sia la Madonna, una Santa o una martire?

Credo in pochi, per i restanti comunque, mi duole informarvi che sono molto poche, rari i nomi delle storiche, architette, politiche a cui è stata intitolata una piazza ecc.

L’associazione toponomastica femminile, attraverso alcune ricerche statistiche, ha evidenziato che tra le migliaia di “via Marconi” e le decine di “via Cristoforo Colombo”, solo sette vie su cento sono intitolate a protagoniste femminili, di cui circa il 50-60% alle figure religiose a cui mi sono riferita in precedenza.

Il territorio dell’Alto Lazio, in cui si trova Viterbo, non è esente da questa storica discriminazione di genere purtroppo, rientrando nella media nazionale del nostro bel paese.

Un gap di genere infinito che continua a ripresentarsi nelle più disparate circostanze.

Eppure ci sono così tante donne, oltre che uomini, che hanno segnato in modo indelebile la storia, come la scienza, o che si sono battute per i diritti civili e il rispetto dell’ambiente, ma comunque degne di nota.

Ora più che mai, dopo un anno, il 2020, che oltre ad essere stato segnato da un’indelebile pandemia, è stato il peggior anno per i femminicidi, mi sento di lanciare un appello sintetico: costruiamo, non abbattiamo, amiamo e soprattutto non perdiamo la speranza. Mai.

Auguri a tutte le donne! Come madri, come lavoratrici, ma soprattutto come semplicemente, ma meravigliosamente donne, tutti i giorni, e l’otto marzo di più.

Daniela Bocci

Responsabile coordinamento First/Cisl Viterbo

Condividi la notizia:











4 marzo, 2021