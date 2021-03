Referendum in Svizzera sul divieto del velo integrale, vince il sì

Berna - La consultazione popolare è stata promossa dalla destra conservatrice

Berna – Il referendum indetto in Svizzera sul divieto di indossare il velo integrale è stato approvato dalla maggioranza dei votanti.

Il Sì al divieto del burqa ha ottenuto il 51,2 per cento dei voti. Dei 26 cantoni che compongono la Svizzera, in 20 hanno votato a favore del divieto.

Con la vittoria del sì, il paese elvetico renderà illegale coprirsi interamente il volto in pubblico. Benché il testo del referendum non ne faccia esplicito riferimento, il divieto riguarderà soprattutto le donne tradizionaliste di fede islamica che indossano veli come il niqab o il burqa. Il testo del referendum vieta anche di indossare passamontagna e bandane nelle manifestazioni.

Il referendum chiamato “Sì al divieto di dissimulare il proprio viso”, ribattezzato da alcuni “anti-burqa”, è stato promosso dalla destra conservatrice del paese. La consultazione popolare è stata però contestata da diversi esponenti del governo, che hanno ritenuto eccessiva l’iniziativa.

7 marzo, 2021