Renato Zero si vaccina contro il Covid: “Voglio cantare per voi ancora per tanto tempo”

Roma - Lo showman romano pubblica la foto sui social: “Viva la vita!!!"

Roma – Renato Zero si vaccina contro il Covid e posta la foto sui social.

“Viva il vaccino! Viva la vita!!!” scrive il cantante romano, 71 anni, sopra allo scatto che lo ritrae durante la somministrazione del siero. “Il paziente Zero vuole cantare per voi ancora per tanto tempo! E che voi, possiate venire ad ascoltarmi per tanto tanto tempo ancora”.

Il post in poco tempo ha raccolto migliaia di reazioni e di commenti positivi.

25 marzo, 2021