Rialzo dei contagi, Tuscia di nuovo verso i mille attualmente positivi

Coronavirus - Le infezioni in corso sono cresciute vertiginosamente: +113 in sette giorni - Viterbese l'unica vittima di ieri nell'alto Lazio

Condividi la notizia:











Viterbo – 920 persone che lottano contro il Coronavirus tra Viterbo e provincia: 76 da un letto d’ospedale, 844 a casa in quarantena. È il totale degli attualmente positivi nella Tuscia.

Se il numero giornaliero delle infezioni è altalenante, la quantità degli attualmente positivi restituisce invece una fotografia precisa dell’andamento della curva epidemiologica nel Viterbese. Una settimana fa erano 807: la crescita è stata di 113 infettati in soli sette giorni. Di questo passo, presto si tornerà sopra ai mille casi attuali.

Quasi dodicimila (11mila 985) le persone che, tra il capoluogo e la provincia, hanno contratto il virus dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Ieri la asl di Viterbo ha contato 49 nuovi positivi, 38 guariti e un decesso, una donna viterbese di 76 anni ricoverata per Covid a Belcolle.

È l’unica vittima registrata ieri in tutto l’alto Lazio. Nessun morto né nel Reatino – dove, sempre ieri, si sono contati più guariti (56) che positivi (32) – né nel territorio della asl di Roma 4, che comprende Civitavecchia e una porzione nord della provincia di Roma (qui i nuovi positivi sono stati 132 e i negativizzati 94).

La asl di Rieti, ieri, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook istituzionale un lungo post per ricordare che è passato precisamente un anno dal primo caso di Coronavirus nella provincia, il paziente uno di Fara in Sabina, una donna di origine cinese che ricevette l’esito positivo del tampone il 6 marzo 2020.

“A 12 mesi di distanza dalla comparsa del primo caso i nostri operatori sono ancora impegnati nella battaglia per sconfiggere il virus – spiega il direttore generale della asl di Rieti Marinella D’Innocenzo, come si legge sul post -. Si tratta di un’operazione complessa che ci vede coinvolti professionalmente e umanamente senza soluzione di continuità”.

Contenuti gli incrementi dei casi nelle singole città della Tuscia: Viterbo è stata quella che ha registrato più casi, sabato (8 nuovi positivi e 8 guariti).

Dei cinque nuovi contagiati a Fabrica di Roma, uno è un bambino di 4 anni, come ha spiegato il sindaco Mario Scarnati in un post: “Abbiamo dovuto chiudere l’aula sezione e dell’asilo e mettere tutti in quarantena fino al 17 marzo, compresa la maestra e due operatrici scolastiche”.

Promemoria: Lazio in zona gialla, tutte le regole

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della asl Vt

Casi totali: 11985 (3217 a Viterbo; 8776 in provincia)

Attualmente positivi: 920

Guariti: 10689

Morti: 376 + 1

Ricoverati: 76 (4 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 16975

Comuni con positivi

Viterbo: 3217 casi (97 morti e 2921 guariti)

Civita Castellana: 897 casi (20 morti e 797 guariti)

Montefiascone: 660 casi (36 morti e 549 guariti)

Vetralla: 489 casi (9 morti e 442 guariti)

Nepi: 418 casi (16 morti e 375 guariti)

Tarquinia: 360 casi (9 morti e 342 guariti)

Tuscania: 350 casi (11 morti e 311 guariti)

Fabrica di Roma: 324 casi (4 morti e 301 guariti)

Orte: 291 casi (10 morti e 254 guariti)

Vitorchiano: 268 casi (2 morti e 252 guariti)

Ronciglione: 262 casi (13 morti e 224 guariti)

Bagnoregio: 251 casi (5 morti e 239 guariti)

Bassano Romano: 238 casi (13 morti e 208 guariti)

Capranica: 238 casi (5 morti e 229 guariti)

Soriano nel Cimino: 196 casi (11 morti e 178 guariti)

Monterosi: 186 casi (2 morti e 121 guariti)

Sutri: 173 casi (6 morti e 142 guariti)

Castel Sant’Elia: 144 casi (3 morti e 126 guariti)

Acquapendente: 142 casi (8 morti e 127 guariti)

Vignanello: 140 casi (5 morti e 113 guariti)

Marta: 135 casi (131 guariti)

Canepina: 132 casi (1 morto e 102 guariti)

Caprarola: 122 casi (3 morti e 86 guariti)

Corchiano: 119 casi (4 morti e 111 guariti)

Valentano: 116 casi (6 morti e 107 guariti)

Celleno: 114 casi (11 morti e 100 guariti)

Grotte di Castro: 114 casi (3 morti e 110 guariti)

Montalto di Castro: 114 casi (4 morti e 105 guariti)

Canino: 109 casi (1 morto e 97 guariti)

Ischia di Castro: 105 casi (4 morti e 91 guariti)

Vasanello: 106 casi (2 morti e 92 guariti)

Oriolo Romano: 98 casi (1 morto e 86 guariti)

Blera: 90 casi (4 morti e 75 guariti)

Bolsena: 79 casi (6 morti e 61 guariti)

Vallerano: 74 casi (1 morto e 67 guariti)

Carbognano: 71 casi (66 guariti)

Piansano: 72 casi (5 morti e 65 guariti)

Farnese: 70 casi (3 morti e 66 guariti)

Monte Romano: 68 casi (1 morto e 63 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 68 casi (3 morti e 62 guariti)

Gallese: 57 casi (54 guariti)

Faleria: 55 casi (52 guariti)

Castiglione in Teverina: 49 casi (43 guariti)

Calcata: 47 casi (38 guariti)

Gradoli: 42 casi (3 morti e 38 guariti)

Villa San Giovanni: 41 casi (2 morti e 38 guariti)

Vejano: 40 casi (2 morti e 37 guariti)

Cellere: 37 casi (1 morto e 32 guariti)

Graffignano: 34 casi (3 morti e 25 guariti)

Bassano in Teverina: 27 casi (24 guariti)

Civitella d’Agliano: 20 casi (1 morto e 18 guariti)

Proceno: 11 casi (9 guariti)

Tessennano: 11 casi (8 guariti)

Comuni Covid-free

Bomarzo: 84 casi (6 morti e 78 guariti)

Capodimonte: 82 casi (82 guariti)

Onano: 39 casi (5 morti e 34 guariti)

Arlena di Castro: 27 casi (2 morti e 25 guariti)

Barbarano Romano: 22 casi (1 morto e 21 guariti)

Lubriano: 19 casi (2 morti e 17 guariti)

Latera: 17 casi (1 morto e 16 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

7 marzo, 2021